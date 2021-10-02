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賓士跟垃圾車擦撞！ 街道窄...雙方會車時不慎A到

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

賓士跟垃圾車發生擦撞！台北市南港區的定點垃圾車，今日晚上6時許準備停在玉成街供民眾丟垃圾時，恰巧一輛賓士轎車經過，由於街道狹小，雙方會車時都盡量禮讓對方，不料仍擦撞；所幸無人受傷，僅賓士左車門、左後車體受輕微刮傷。警方獲報趕抵，迅速排除障礙，沒有延誤垃圾車執勤時間，詳細肇責尚待釐清。

據了解，31歲楊姓男子當時開著百萬賓士轎車正要去買晚餐，從玉成街190巷左轉玉成街後，看見垃圾車緩慢駛來；當時前面有一輛白色休旅車一同跟垃圾車會車，殊不知前車過了，自己卻被A到，聽聞刮傷聲響後遂下車報警。

楊男說，還沒轉彎時就看到路口都是人，知道大家都在等丟垃圾，但沒想到竟然會被垃圾車刮到。他稱，自己的車當時是靜止的，是垃圾車行駛時不慎刮到我。

垃圾車駕駛說，知道街口窄，當下試著盡量往右邊切讓他過，不清楚為何還是擦撞到，懷疑「是不是那台賓士車轉彎的幅度太小」。

賓士跟垃圾車發生擦撞，當下民眾見狀紛紛不敢置信，直呼「賓士傳奇」、「能跟垃圾車發生車禍也是很厲害」；警方已著手調閱監視器，將進一步釐清肇責。

台北市南港區玉成街的定點垃圾車，今日下午6時許跟賓士轎車會車時發生擦撞。記者翁至成／翻攝
台北市南港區玉成街的定點垃圾車，今日下午6時許跟賓士轎車會車時發生擦撞。記者翁至成／翻攝
台北市南港區玉成街的定點垃圾車，今日下午6時許跟賓士轎車會車時發生擦撞。記者翁至成／翻攝
台北市南港區玉成街的定點垃圾車，今日下午6時許跟賓士轎車會車時發生擦撞。記者翁至成／翻攝
台北市南港區玉成街的定點垃圾車，今日下午6時許跟賓士轎車會車時發生擦撞。記者翁至成／翻攝
台北市南港區玉成街的定點垃圾車，今日下午6時許跟賓士轎車會車時發生擦撞。記者翁至成／翻攝
台北市南港區玉成街的定點垃圾車，今日下午6時許跟賓士轎車會車時發生擦撞。記者翁至成／翻攝
台北市南港區玉成街的定點垃圾車，今日下午6時許跟賓士轎車會車時發生擦撞。記者翁至成／翻攝

垃圾車 監視器 車禍

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