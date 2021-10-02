高雄林園偵查佐酒駕自撞命危 與死神拉拔9天仍不治

高雄縣林園警分局陳姓偵查佐24日凌晨從分局開車要回屏東枋寮家，下屏東縣東港鎮東港大橋後自撞安全島，在東港安泰醫院加護病房第9天，因腦部嚴重受創造成多重器官衰竭，家屬今晚同意拔管。記者潘欣中／翻攝

26歲的高雄縣林園警分局陳姓偵查佐24日凌晨從分局開車要回屏東枋寮家，下屏東縣東港鎮東港大橋後自撞安全島，因腦部受創嚴重，病況危急，在東港安泰醫院加護病房靠維生設施維持生命今天進入第9天；陳入院後昏迷指數一直在重度昏迷的三，因腦部嚴重受創造成多重器官衰竭，家屬今晚同意拔管。

陳姓偵查佐開車自撞後一度失去吸呼心跳，抽血檢測酒測值換算呼氣值達1.08，到院後經急救恢復吸呼心跳，但頭部受劇烈撞擊，腦部多處挫傷和出血，昏迷指數三，瞳孔放大，連日來觀察無好轉跡象，院方告知家屬要有可能腦死成為植物人的心理準備；陳的父母和新婚妻子不放棄任何機會，在醫院守候等病況轉好，未盼到奇蹟發生，家屬忍痛同意拔管。

院方說，陳姓偵查佐到院時腦部受創嚴重，病況危急，一度失去呼吸心跳，以電擊和強心針搶救後，昏迷指數一直維持三的重度昏迷狀態，依賴洗腎、強心劑和輸血維持生命，最後因腦嚴重挫傷造成多重器官衰竭，今晚8時半拔管。家屬已請殯儀館人員協助處理後事。

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