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烈焰燒垮彰化「隱形冠軍」大廠 獨步全球環保紙容器付之一炬

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

被譽為台灣隱形冠軍的彰化縣文賀實業公司，製造環保紙杯外銷歐美，也製造醫用口罩熔噴布，今晚廠房發生大火，廠內物品不到1小時燒得精光。3名員工燒燙傷，其中39歲李姓員工燒傷面積達40%，為逃生從2樓跳下，左足踝骨折。火勢已7點半已控制，消隊員正清理火場殘火。

文賀製造生產餐飲紙容器和熔噴布、熔噴不織布，廠商堆放易燃物著火後一發不可收拾，彰化縣消防局不斷增加救災人力，出動大隊部、大村、員林、員林西區、花壇、林厝、彰化、社頭、埔心、鹿鳴、溪湖分隊、五大、福興、北斗、田尾、和美、鹿鳴、東區、田中分隊等兩個消防大隊和17個消防分隊，消防人員從38名增援到68人，各式消防車輛多達32輛、救護車6輛。

彰化縣消防局表示，文賀實業今晚約6點32分通報廠房失火，消防人員救出39歲李姓員工、32歲阮姓外籍移工、40歲劉姓員工，都是男性，送到員林基督教醫院救治；消防員全力救災，晚間7點33分控制火勢，進行殘火處理，真正起火原因有待調查。

員基資料顯示，李姓員工頭部、頸部、背部、肢體2度灼傷面積達40%，已轉送彰基急救，阮姓移工背部、肢體2度灼傷10%，留在員基治療，劉姓員工右手2度灼傷4% ，左手2度灼傷1%，擦藥後已返家休養。

文賀實業廠房是ISO22000認證的無塵廠房，研發全世界最環保的紙杯，用歐美日進口的紙，開發完全沒有塑膠材質的餐飲紙容器，經淋膜、裁切、設計、印刷到成型可自然分解，一貫化生產製造，產品不會汙染地球，美國加州、洛杉磯很多高科技產業公司也愛用，因從傳統加工升級為擁有獨步全球的環保技術，走在節能減碳、關懷地球、減少汙染的潮流尖端，賺進不少外匯，被業界譽為台灣的隱形冠軍。

彰化縣長王惠美去年參觀文賀實業的環保紙容器產品。記者簡慧珍資料照片
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隱形冠軍文賀實業廠房被大火燒得塌陷。圖／縣議員曹嘉豪提供
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文賀實業環保餐飲紙容器廣受歐美國家歡迎。記者簡慧珍資料照片
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