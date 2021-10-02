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「老鄰居」致電邀買地 新竹婦差點丟了280萬元老本
詐騙事件層出不窮，新竹縣1名婦人上月28日到農會準備匯款280萬元，行員關心得知婦人是因接到「老鄰居」來電邀她買地，警覺有異，竹北警方也趕來處理，婦人還數度堅稱不是被詐騙，員警苦口婆心請她找土地代書來處理再匯款，婦人最後才打消念頭。
竹北警分局竹北派出所指出，員警28日中午時分巡邏時，發現農會櫃台有名婦人與農會人員爭論不休，經了解後該名婦人接獲10多年未見之鄰居好友電話，對方稱欲賣住家後方土地給婦人，還稱便宜賣280萬元，老婦得知後到農會欲解除定存，並準備匯款280萬元。
員警上前關心，發現婦人根本不知道實際土地範圍、坪數價格及相關契約書，告訴婦人購買土地須請代書協寫契約書、請地政事務所到該土地之區域鑑界土地範圍並過戶至該名婦人名下才算完成土地交易，絕非臨櫃匯款即可輕易完成。
員警進一步詢問婦人，得知所謂的老鄰居已經十幾年沒有見面，更為可疑，「百分之百是詐騙」，擔心婦人若聽信對方說詞，就貿然匯款鉅款，可能過幾天就會到派出所報案，員警也不停苦勸老婦詐騙案例太多，常有人不聽勸匯款，隔幾天就哭哭啼啼地現身派出所，婦人才逐漸打消念頭。
警方呼籲，民眾如突然接到許久未聯繫親友來電，內容提及「高報酬、低風險」投資機會或其他有關金錢話題，先別急著匯款，應先冷靜求證或撥打165反詐騙專線諮詢，勿有投機心態，以免遭詐騙。
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