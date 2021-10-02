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彰化造紙工廠大火 3員工燒燙傷送醫1人傷重
彰化縣大村鄉文賀造紙工廠今晚失火，廠房陷入火海，消防大隊和員林等消防分隊10個消防分隊出動救災，已救出3名員工，兩人送員林基督教醫院救治，其中李姓員工傷勢嚴重，正轉送彰化基督教醫院燒燙傷中心。造紙工廠失火原因有待調查。
造紙工廠廠房晚間約7點冒出火光，因裡面都是紙容器，很快陷入火海，消防局據報出動大隊部、大村、員林、員林西區及花壇、林厝、彰化、社頭、埔心、鹿鳴、溪湖分隊等1個消防大隊及10個消防分隊合計38名消防人員，各式消防車輛20輛、救護車6輛到場。
消防人員進入火場，有員工在火災剛發生時試圖搶救，卻被大火燒燙傷，32歲阮姓外籍移工、39歲李姓本國籍員工先送員基救治，李男全身燒燙傷面積20%至30%，員基初步處理後轉送彰基，阮姓移工受傷較輕，留在員基沖冷水減輕傷害，另有一名男姓員工被救出，在送醫途中。
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