虎頭蜂螫傷一家5口 瑞芳大粗坑觀光步道火速摘9蜂窩

新北市三貂嶺瀑布步道上月底才發生遊客被虎頭蜂螫傷造成1死3傷，今天大粗坑觀光步道又有一家五口被螫傷。原本通報只有2巢，新北動保處沿線追查發現高達9巢，為免民眾再發生意外，下午火速摘除9蜂巢，其中2巢黃腰虎頭蜂、7巢黑尾虎頭蜂。

瑞芳警分局表示，今天大粗坑觀光步道一家五口共2男3女，最小7歲，最大70歲，遭虎頭蜂蟄傷，均為頭部及手臂遭叮咬，警、消人員到場時5人意識清楚、血壓較高，都無生命危險，救護人員將其分別送往基隆長庚醫院及部立基隆醫院治療。現場由員警設立封鎖線，並通報瑞芳區公所及動保處協助將蜂巢摘除。

動保處長楊淑方說，有關大粗坑步道蜂案，下午人員已火速摘除完成，總計摘除9蜂巢，其中黃腰虎頭蜂2巢、7巢都是黑尾虎頭蜂。動保處呼籲，疫情舒緩民眾大多選擇郊外踏青，現正值虎頭蜂活動旺季，應提高警覺，如見有2、3隻警誡蜂圍繞、飛行，應快速離開不要再前往，表示蜂巢在附近處。

楊淑方表示，如遇蜂群，應保護頭部，壓低身體快速離開，切勿揮打，至郊外建議著長袖衣服、戴帽子，可噴含有DEET成分的防蚊液」。

新北動保處上午11點30分接獲被螫傷民眾通報，消防分隊確認蜂巢位置，請瑞芳公所先拉封鎖現、架設告示牌、疏散遊客、人潮，動保處摘蜂隊在下午3點會同瑞芳公所共同抵達現場，在半嶺路22之6號大粗坑古道口開始沿路搜尋，原本民眾通報2巢，經動保處捕蜂隊沿路檢視，共計摘除9巢避免再有人螫傷，人員爬樹摘除。