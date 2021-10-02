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假日黑鷹直升機忙救援 上山出海護送2病患就醫

中央社 / 台東縣2日電

今天例假日空勤總隊黑鷹直升機忙救援，早上先前往轆轆山谷接運受傷山友送醫，接著直奔蘭嶼將病患和家屬後送到台東。

駐守台東豐年機場的空中勤務總隊第3大隊第3隊表示，今天清晨6時許接獲總隊勤務指揮中心電話通知，轆轆谷山屋有登山客因不慎跌倒，右膝受傷嚴重無法行走，申請緊急救護任務。

黑鷹直升機上午8時30分到達目標區落地後由特搜人員執行初步檢傷後採擔架方式接運傷患，送到台東豐年機場落地將傷患交救護人員轉送醫院。

隨即又在上午10時15分接獲勤務中心通知，蘭嶼79歲楊姓民眾因器官衰竭，經蘭嶼衛生所診斷評估後申請空中醫療後送返台就醫。黑鷹直升機立即起飛前往蘭嶼，將病患和家人護送到台東豐年機場，轉送醫院實施後續治療。

黑鷹直升機

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