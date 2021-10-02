快訊

不斷更新／視帝、視后出爐！金鐘獎得獎名單看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超速、口罩遮牌、比讚挑釁 年輕男女騎士吃上萬罰單

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣警局交通隊彙整頭份市頭份國中前固定式測速照相桿違規採證照片，發現9月8日有機車不但超速37公里，還用口罩遮蔽車牌躲避測照，後座乘客更對著鏡頭比讚，公然挑釁執法威信，警方成立專案小組過濾20天的路口監視器畫面，查出機車廠牌後，又 透過機車牌照上方金屬裝飾、附載女乘客穿的布鞋等特徵，查出違規者後上門找人，又查出對方無照駕駛，讓騎士連吃3項違規罰單，罰鍰破萬元，讓騎士和女友直呼「下次不敢了！」。

苗栗縣警察局表示，警方不容許公權力遭挑釁，發現機車騎士違規和後座乘客的挑釁行為後，立即成立專案小組，專案人員過濾9月8日至28日的路口監視器，查出車輛廠牌是光陽many，研判應是今年剛出廠新車。專案小組再到苗栗監理站網站查詢目前發放最新牌照號碼狀態，最後還透過車輛牌照上方金屬裝飾及附載乘客穿著的布鞋等特徵，經多項細微跡證統合比對，查出這部機車在其他時間出現的影像，隨即掌握機車號牌及機車所有人個資。

縣警局交通隊根據車輛登記地址，隨即前往頭份市車主住處登門尋找人、車，果然在對方住家旁的空地發現違規的機車，違規時坐後座的年輕女子也開門，她向警方坦承當天騎機車時確有遮蔽車牌行為，穿著的布鞋也交付警方拍照，經警方向女乘客製作違反道路交通事件談話紀錄表，發現駕駛人沒有機車駕照，依法舉發，一口氣開出3張罰單，包括無照駕駛、遮蔽車牌及超速等違規，其中超速部分，違規路段限速50公里，但機車車速高達87公里，3張罰單估計必須繳交上萬元罰鍰，駕駛及乘客是一對年輕男女朋友，坦言一時興起好玩，但得付出慘痛代價，直呼下次不敢了。

縣警局指出示，固定式測速照相桿屬於國家公物，代表警察執行公權力，絕不容許任何人挑戰及藐視公權力行為，苗栗警方一定嚴查到底，呼籲所有用路人務必遵守交通法令，以維自身及用路人安全。

機車騎士在頭份市中央路超速、用口罩遮車牌且無照駕駛，後座女乘客還對測照鏡頭比讚，沒料到還是被警方查出身分開罰。圖／苗栗縣警局提供
機車騎士在頭份市中央路超速、用口罩遮車牌且無照駕駛，後座女乘客還對測照鏡頭比讚，沒料到還是被警方查出身分開罰。圖／苗栗縣警局提供
機車騎士在頭份市中央路超速、用口罩遮車牌且無照駕駛，後座女乘客還對測照鏡頭比讚，沒料到還是被警方查出身分開罰。圖／苗栗縣警局提供
機車騎士在頭份市中央路超速、用口罩遮車牌且無照駕駛，後座女乘客還對測照鏡頭比讚，沒料到還是被警方查出身分開罰。圖／苗栗縣警局提供
機車騎士在頭份市中央路超速、用口罩遮車牌且無照駕駛，後座女乘客還對測照鏡頭比讚，沒料到還是被警方查出身分開罰。圖／苗栗縣警局提供
機車騎士在頭份市中央路超速、用口罩遮車牌且無照駕駛，後座女乘客還對測照鏡頭比讚，沒料到還是被警方查出身分開罰。圖／苗栗縣警局提供

罰單 警察 監視器

延伸閱讀

口罩微解封明公布 陳時中：夜市邊走邊吃絕不鬆綁

何時可以鬆綁戶外戴口罩 專家建議先做這件事

口罩規定鬆綁有3原則 陳時中籲解禁前仍須戴罩

台61線苗栗路段2支新設固定測照桿　30天取締近600件超速

相關新聞

烈焰燒垮彰化「隱形冠軍」大廠 獨步全球環保紙容器付之一炬

被譽為台灣隱形冠軍的彰化縣文賀實業公司，製造環保紙杯外銷歐美，也製造醫用口罩熔噴布，今晚廠房發生大火，廠內物品不到1小時燒得精光...

高雄林園偵查佐酒駕自撞命危 與死神拉拔9天仍不治

26歲的高雄縣林園警分局陳姓偵查佐24日凌晨從分局開車要回屏東枋寮家，下屏東縣東港鎮東港大橋後自撞安全島，因腦部受創嚴重...

「老鄰居」致電邀買地 新竹婦差點丟了280萬元老本

詐騙事件層出不窮，新竹縣1名婦人上月28日到農會準備匯款280萬元，行員關心得知婦人是因接到「老鄰居」來電邀她買地，警覺...

台中13歲女童遭繼父持酒瓶傷頭 送醫救治

台中市大里區今晚發生一起家暴案。32歲潘姓男子今晚6時50分在大里區住家疑因管教問題，與13歲的繼女發生爭執，一時情緒失...

賓士跟垃圾車擦撞！ 街道窄...雙方會車時不慎A到

賓士跟垃圾車發生擦撞！台北市南港區的定點垃圾車，今日晚上6時許準備停在玉成街供民眾丟垃圾時，恰巧一輛賓士轎車經過，由於街...

彰化造紙工廠大火 3員工燒燙傷送醫1人傷重

彰化縣大村鄉文賀造紙工廠今晚失火，廠房陷入火海，消防大隊和員林等消防分隊10個消防分隊出動救災，已救出3名員工，兩人送員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。