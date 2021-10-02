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影／通緝男紅燈右轉遭警攔 藉口移車趁機逃被當場壓制

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市李姓男子今天騎機車紅燈右轉遭警攔查，藉口移車至路邊趁機逃被員警當場壓制。李男落網後稱因前晚有喝酒，耽心酒駕才會乘機逃跑，也造成值勤員警林育新手腳多處擦挫傷。經查李男雖酒測值零，卻是詐欺通緝犯，警詢後今天依妨害公務罪嫌送辦，闖紅燈及安全帽未扣好等交通違規部分，警方也將依規定開單告發，另未戴口罩部分也會通報新北市衛生局依法裁處。

中和警分局中和派出所員警林育新今天上午8時許，巡邏行經中和區景平路，見機車騎士李姓男子（29歲）從景平路紅燈違規右轉泰和街，當場攔下盤查，未依規定戴口罩的李男坦承昨晚有喝酒，先假意配合將機車停於路旁，隨後趁員警林育新不注意，趁機坐上機車加速欲逃離現場時，還將林員撞倒在地。

員警林育新負傷起身追人，二人在當街頭發生扭打，最後在支援警力協助下合力制服李男，也造成值勤員警林育新手腳多處擦挫傷，經送醫包紮後均為皮肉外傷無大礙。

李男被警方押返派出所，酒測值為零，但查出李男因詐欺案於今年9月30日為桃園地檢署發布通緝中，警詢後今天依妨害公務罪嫌送辦，闖紅燈及安全帽未扣好等交通違規部分，警方也將依規定開單告發，另未戴口罩部分也會通報新北市衛生局依法裁處。

新北市李姓男子今天騎機車紅燈右轉遭警攔查，藉口移車趁機逃被員警當場壓制，經查不僅是詐欺通緝犯且還未戴口罩。記者王長鼎／翻攝
新北市李姓男子今天騎機車紅燈右轉遭警攔查，藉口移車趁機逃被員警當場壓制，經查不僅是詐欺通緝犯且還未戴口罩。記者王長鼎／翻攝
李姓男子前晚喝酒遇警攔查，耽心酒駕，假裝移車至路邊趁機騎車逃遭中和員警當街壓制，也造成值勤員警林育新手腳多處擦挫傷。記者王長鼎／翻攝
李姓男子前晚喝酒遇警攔查，耽心酒駕，假裝移車至路邊趁機騎車逃遭中和員警當街壓制，也造成值勤員警林育新手腳多處擦挫傷。記者王長鼎／翻攝
李姓男子前晚喝酒遇警攔查，耽心酒駕，假裝移車至路邊趁機騎車逃遭中和員警當街壓制，也造成值勤員警林育新手腳多處擦挫傷。記者王長鼎／翻攝
李姓男子前晚喝酒遇警攔查，耽心酒駕，假裝移車至路邊趁機騎車逃遭中和員警當街壓制，也造成值勤員警林育新手腳多處擦挫傷。記者王長鼎／翻攝
新北市李姓男子今天騎機車紅燈右轉遭警攔查，藉口移車趁機逃被員警當場壓制，經查不僅是詐欺通緝犯且還未戴口罩。記者王長鼎／翻攝
新北市李姓男子今天騎機車紅燈右轉遭警攔查，藉口移車趁機逃被員警當場壓制，經查不僅是詐欺通緝犯且還未戴口罩。記者王長鼎／翻攝

衛生局 口罩

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