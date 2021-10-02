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潛水協會赴東澳粉鳥林潛水 1男失去意識送醫不治
宜蘭縣地中海潛水協會今天早上一行15人，前往東澳沿海潛水，其中一名52歲林姓潛水客10點多時，疑似身體不適被發現，緊急拖救上船，船長趕緊報案並就近送到粉鳥林漁港，由救護車協助送醫，林男經搶救仍不治。
據了解，娛樂漁船「新漁發66號」當時載著宜蘭縣地中海潛水協會15位成員，前往粉鳥林海域潛水活動。正當近岸潛水，林姓男子疑似身體不適、失去意識，被緊急拖救上船，船長報案同時，趕緊將船行駛到粉鳥林漁港與救護車會合。
林姓潛水客到港前無呼吸心跳，救護人員立即進行CPR搶救，並轉送台北榮民總醫院蘇澳分院，搶救半小時後，仍然回天乏術。至於林男潛水活動過程，是否跟平時身體狀況或其他因素有關，有待相關單位進一步調查釐清。
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