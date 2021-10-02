虎頭蜂又螫人！瑞芳5人送醫 大粗坑觀光步道緊急封閉

新北市瑞芳區大粗坑觀光步道今天中午傳出有2男3女共5人被虎頭蜂螫傷，由瑞芳救護車送往醫院，現場發現共有2處蜂巢，分別在附近樹上及橋下 ，已通知動保處、瑞芳區公所並圍起封鎖線禁止民眾進入。

新北市消防局今天上午11點20分獲報，瑞芳區半嶺路22之6號附近大粗坑觀光步道，有5人被虎頭蜂螫傷，2男分別為70歲、7歲，另3女分別為女65歲、67歲、60歲。

據指出，遊客共2男3女，患者表示被蜂螫，由瑞芳救護車後續送往基隆長庚、部立基隆醫院。