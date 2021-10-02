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虎頭蜂又螫人！瑞芳5人送醫 大粗坑觀光步道緊急封閉
新北市瑞芳區大粗坑觀光步道今天中午傳出有2男3女共5人被虎頭蜂螫傷，由瑞芳救護車送往醫院，現場發現共有2處蜂巢，分別在附近樹上及橋下 ，已通知動保處、瑞芳區公所並圍起封鎖線禁止民眾進入。
新北市消防局今天上午11點20分獲報，瑞芳區半嶺路22之6號附近大粗坑觀光步道，有5人被虎頭蜂螫傷，2男分別為70歲、7歲，另3女分別為女65歲、67歲、60歲。
據指出，遊客共2男3女，患者表示被蜂螫，由瑞芳救護車後續送往基隆長庚、部立基隆醫院。
現場發現共有2處蜂巢分別在樹上及橋下 ，消防局第六大隊六、 出動大隊部、瑞芳中分隊、九份分隊，共計6車12人前往處理。目前已通知動保處、瑞芳區公所並圍起封鎖線禁止人員進入。
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