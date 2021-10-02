快訊

不斷更新／視帝、視后出爐！金鐘獎得獎名單看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

虎頭蜂又螫人！瑞芳5人送醫 大粗坑觀光步道緊急封閉

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

新北市瑞芳區大粗坑觀光步道今天中午傳出有2男3女共5人被虎頭蜂螫傷，由瑞芳救護車送往醫院，現場發現共有2處蜂巢，分別在附近樹上及橋下 ，已通知動保處、瑞芳區公所並圍起封鎖線禁止民眾進入。

新北市消防局今天上午11點20分獲報，瑞芳區半嶺路22之6號附近大粗坑觀光步道，有5人被虎頭蜂螫傷，2男分別為70歲、7歲，另3女分別為女65歲、67歲、60歲。

據指出，遊客共2男3女，患者表示被蜂螫，由瑞芳救護車後續送往基隆長庚、部立基隆醫院。

現場發現共有2處蜂巢分別在樹上及橋下 ，消防局第六大隊六、 出動大隊部、瑞芳中分隊、九份分隊，共計6車12人前往處理。目前已通知動保處、瑞芳區公所並圍起封鎖線禁止人員進入。

新北瑞芳大粗坑觀光步道5遊客被虎頭蜂螫傷送醫。記者游明煌／翻攝
新北瑞芳大粗坑觀光步道5遊客被虎頭蜂螫傷送醫。記者游明煌／翻攝
新北瑞芳大粗坑觀光步道5遊客被虎頭蜂螫傷送醫。記者游明煌／翻攝
新北瑞芳大粗坑觀光步道5遊客被虎頭蜂螫傷送醫。記者游明煌／翻攝
新北瑞芳大粗坑觀光步道5遊客被虎頭蜂螫傷送醫。記者游明煌／翻攝
新北瑞芳大粗坑觀光步道5遊客被虎頭蜂螫傷送醫。記者游明煌／翻攝
新北瑞芳大粗坑觀光步道5遊客被虎頭蜂螫傷送醫。記者游明煌／翻攝
新北瑞芳大粗坑觀光步道5遊客被虎頭蜂螫傷送醫。記者游明煌／翻攝
新北瑞芳大粗坑觀光步道5遊客被虎頭蜂螫傷送醫。記者游明煌／翻攝
新北瑞芳大粗坑觀光步道5遊客被虎頭蜂螫傷送醫。記者游明煌／翻攝
新北瑞芳大粗坑觀光步道5遊客被虎頭蜂螫傷送醫。記者游明煌／翻攝
新北瑞芳大粗坑觀光步道5遊客被虎頭蜂螫傷送醫。記者游明煌／翻攝

瑞芳 基隆

延伸閱讀

陽明山也傳蜂群攻擊！中正停車場11人遭蜂螫

瑞芳百歲人瑞慶重陽 長壽秘訣「不挑食」

加強狂犬病防疫 北市動保處供毛孩免費打疫苗、晶片

新北瑞芳鼻頭角步道一對男女迷路受困礁石 救出無大礙

相關新聞

烈焰燒垮彰化「隱形冠軍」大廠 獨步全球環保紙容器付之一炬

被譽為台灣隱形冠軍的彰化縣文賀實業公司，製造環保紙杯外銷歐美，也製造醫用口罩熔噴布，今晚廠房發生大火，廠內物品不到1小時燒得精光...

高雄林園偵查佐酒駕自撞命危 與死神拉拔9天仍不治

26歲的高雄縣林園警分局陳姓偵查佐24日凌晨從分局開車要回屏東枋寮家，下屏東縣東港鎮東港大橋後自撞安全島，因腦部受創嚴重...

「老鄰居」致電邀買地 新竹婦差點丟了280萬元老本

詐騙事件層出不窮，新竹縣1名婦人上月28日到農會準備匯款280萬元，行員關心得知婦人是因接到「老鄰居」來電邀她買地，警覺...

台中13歲女童遭繼父持酒瓶傷頭 送醫救治

台中市大里區今晚發生一起家暴案。32歲潘姓男子今晚6時50分在大里區住家疑因管教問題，與13歲的繼女發生爭執，一時情緒失...

賓士跟垃圾車擦撞！ 街道窄...雙方會車時不慎A到

賓士跟垃圾車發生擦撞！台北市南港區的定點垃圾車，今日晚上6時許準備停在玉成街供民眾丟垃圾時，恰巧一輛賓士轎車經過，由於街...

彰化造紙工廠大火 3員工燒燙傷送醫1人傷重

彰化縣大村鄉文賀造紙工廠今晚失火，廠房陷入火海，消防大隊和員林等消防分隊10個消防分隊出動救災，已救出3名員工，兩人送員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。