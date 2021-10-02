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趁神父打疫苗潛進教堂偷錢 民扮「柯南」要助警逮竊賊

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義市聖母七苦天主堂神父阮友得，上月28日到醫院接種疫苗，隨即有不名男子進入天主堂4樓，竊走數萬元現金，阮發現報案、教會工作人員也當「柯南」主動追查、提供線索，要助警方儘速破案、逮捕犯嫌。

嘉義市警察局長榮派出所所長姜健鴻表示，本案發生後，承辦員警已和當事人加LINE，也感謝當事人主動提供監視器畫面，目前調閱周邊監視器比對後已掌握嫌犯特徵，不排除有人在外接應，正積極偵辦中。

阮友得表示，上月28日中午約1時30分到醫院接種疫苗，約下午2時許打完疫苗回到天主堂，忽聽到樓上出現不明聲音，立即上樓查看， 在樓梯間遇到1名戴口罩男子下樓。

阮友得說，男子自稱受教會附屬幼兒園園長請託，幫忙搬熱水器上樓，話說完後就快速離開；阮有得覺得奇怪，沒有人告訴他這件事，上樓發現房間門鎖被打開，房內書桌抽屜內數萬元現金不異而飛，隨即將遭竊的事告教會人員並報警。

「竊嫌可能來過教堂多次！」在天主堂服事許姓會計表示，調閱天主堂監視器發現，疑似偷竊男子步行進入教堂，刻意躲避教堂監視器，進入大廳後因上樓的門上鎖，研判可能是爬窗戶進入樓梯間再上樓偷竊。

她說，竊嫌離開時的走不同方向，教堂人員調閱附近鄰居監視器，發現男子疑搭1輛白色自小客車離開，該車可能是在外面把風接應，警方應可查到車牌，希望積極處理將嫌犯逮捕。

嘉義市聖母七苦天主堂上月28日遭竊，教會工作人員扮演柯南追查竊賊。記者卜敏正／攝影
嘉義市聖母七苦天主堂上月28日遭竊，教會工作人員扮演柯南追查竊賊。記者卜敏正／攝影
男子上月28日中午約1點57分進入天主堂。記者卜敏正／翻攝
男子上月28日中午約1點57分進入天主堂。記者卜敏正／翻攝

監視器 教堂 疫苗

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