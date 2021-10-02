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沒等乘客坐穩就開車害跌倒亡 客運司機遭判8月徒刑

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

李姓客運司機載楊姓婦人上車，未待楊婦入座就貿然踩油門，導致楊婦摔下車輛上下層樓梯；楊婦當天經治療無礙，沒料4天後意識模糊，月底因顱內出血導致腦膜損失併發肺炎身亡。李被依過失致死罪起訴，士林地方法院判他有期徒刑8月。

起訴指出，李2020年11月6日早上11點，開客運在台北市大同區國道重慶入口匝道處停站，楊婦上車仍在尋找座位，李直接開走，楊重心不穩摔下車輛上下層樓梯間，頭撞到欄杆。

當下她被送往桃園敏盛綜合醫院急診，治療1小時後出院，4天後，楊婦突然意識模糊、嘔吐，在桃園被送醫急救，又轉往台北榮民總醫院急救，11月23日凌晨因顱內出血導致腦損失併發肺炎身亡。

李坦承未注意楊婦是否坐下就開車。法官審酌，李一時疏失導致被害人死亡之無法彌補傷害，造成被害人家屬精神上莫大痛苦，考量他自首、雖與被害人嘗試調解，但因賠償金過大未能達成共識，依過失致死罪判他有期徒刑8月。

李姓客運司機未等乘客坐穩就開車，導致乘客撞到頭死亡，李被依過失致死罪起訴，士林地方法院判他有期徒刑8月。記者蔡翼謙／翻攝
李姓客運司機未等乘客坐穩就開車，導致乘客撞到頭死亡，李被依過失致死罪起訴，士林地方法院判他有期徒刑8月。記者蔡翼謙／翻攝

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