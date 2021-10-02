19歲開始放貸...地下錢莊強迫還款 貼照辱人樣樣來

高雄市警方掃蕩黑幫，以斷金流為手段，查獲以「文財」為名號的地下錢莊，發現這個地下錢莊放高利貸，遇貸款人延遲還款，便張貼貸款人照片，罵人「敗類垃圾」。警方拘提帶頭者曾姓男子自19歲便涉嫌放高利貸，懷疑幕後有人指使，正追查幕後金主。

警方調查，曾姓男子（22歲）、王姓（25歲）2男子及孫姓女子（25歲）涉嫌以「文財」名號，自2018年起，在高屏地區四處散發廣告單，以小額貸款貸給急需用錢的人，但貸款人借1萬元只實拿6500元，還得每周拿高利貸，據估算，放貸利率最高達214分。

高雄市刑大偵四隊蒐證2個多月，查出曾姓男子落腳高雄市前鎮區鎮東街，9月29日動員查緝，在他住處搜出帳冊、借款人資料，據統計，至少貸出250萬元。