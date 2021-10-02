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闖工地被制止...狠男撿磚塊猛砸頭8下 險活活打死工人

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園吳姓男子騎車硬闖工地，被林姓工人指揮制止竟抓狂，撿路旁磚頭雙手各拿1塊，朝林頭部猛砸8下，害吳受腦、頭頂多處撕裂傷，落網辯稱「生氣才打他」，但沒想打成重傷意思；法院認為，吳用磚頭攻擊手無寸鐵的林，又瞄準頭部要害，依重傷害未遂罪判他3年，可上訴。

檢警調查，吳男（45歲）去年6月21日下午4點多，騎車行經中壢區永福路、莊敬路口時，因現場正在施工，林姓工人指揮示意改到，但吳卻強行要進入工區2人起爭執，吳一氣之下竟隨機撿路邊的磚頭，雙手各拿1塊朝林頭部連續重擊8下。

林男慘遭重砸倒地不起，頭皮、眼匡周圍都受有撕裂傷，民眾見狀將吳男架開並報警，所幸林緊急送醫救治才未釀嚴重後果。

審理時，吳男坦承拿磚塊砸傷林男，但矢口否認重傷害未遂，辯稱是因為和林吵架、生氣才撿磚塊打他，沒有想把他打成重傷；吳的辯護人說，吳、林素不相識，沒有深仇大恨，僅因交通指揮問題口角，吳顯然沒有重傷林的動機，經路人阻止就沒再動手，林當天也出院沒受重傷。

被害的林男證稱，攔下吳後對方朝他咆哮，還衝過來用磚頭攻擊，自己用雙手護住頭部，但吳仍不斷猛砸，是路人過來阻止吳才騎車離去。

法院勘驗監視器，發現吳雙手各拿1塊磚頭，把林打倒後還壓制持續攻擊，並打到他後腦、頭部左側，還不斷辱罵三字經，並出「照什麼東西」、「你再照、你再照」，林經驗傷頭部也有8公分、10公分撕裂傷。

法院認為，吳因細故拿磚塊攻擊手無寸鐵的林，又朝頭部要害猛砸8下，難認他犯罪動機有何正當或可憫恕之處，考量雙方成立調解、已賠償等，依重傷害未遂罪判吳男3年徒刑。

吳男拿磚塊狠砸林姓工人頭8下，法院依重傷害未遂判他3年。記者曾健祐／攝影
吳男拿磚塊狠砸林姓工人頭8下，法院依重傷害未遂判他3年。記者曾健祐／攝影

桃園 監視器

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