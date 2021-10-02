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竹聯梅花堂插旗高雄踢鐵板 堂主威嚇環保公司遭聲押

聯合報 / 記者林保光／即時報導

竹聯幫梅花堂趁高雄某環保公司股份買賣糾紛，藉機南下高雄插旗；堂主羅裕琳先後率幫眾，涉嫌威嚇環保公司董事長以高價買股，否則要脅以低價吃下公司。高雄警方經2個月蒐證，動員南、北抓人，拘提羅等12人到案，依組織犯罪防制條例等罪嫌，並提報治平對象移送法辦。

高雄市警局趁9月22日至30日執行局辦掃黑專案，9月30日赴新北市新莊區立信三街竹聯梅花堂口 ，拘提羅裕琳（61歲）到案。羅經連日檢警調查，一概稱只協商買賣股份，否認使用暴力，高雄地檢署昨晚聲押他，但法官改裁定以5萬元交保，並諭令限制住居。

據了解，高雄市大社區某環保公司股東黃姓男子（58歲）因財務問題，陸續賣出股份，至7月間僅餘約價值400萬元股份，黃找去新北市新莊區，委請竹聯幫梅花堂堂主羅裕琳南下處理股份買賣，羅裕琳趁機南下斡旋，率幫眾到環保公司找陳姓董事長，要求陳高價買回黃所剩股份。

檢警調查，7月至9月間，羅南下高雄至少5趟，涉嫌率眾到環保公司，要求陳姓董事長以1700萬元，買回黃姓股東剩餘的股份，或者由他以4800萬元要陳讓出公司，要檢舉公司或到公司門口拉白布條，讓主管機關以為環保公司有黑道介入而遭撤銷執照。環保公司認為受幫派威脅，才報警處理。

高雄市警仁武分局及刑警大隊報高雄地檢署指揮，和刑事局、基隆市警局，9月30日動員南北拘提涉案人，在新北市新莊區羅的公司，拘提羅等12人到案，查扣帳冊及梅花堂徽，將全案依組織犯罪防制條例、恐嚇取財等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高雄市警局今天發布9月22日至9月30日掃黑成果，共查緝暴力組織35人、槍砲案6件6人，查扣非槍枝6把、重利案29件64人、詐欺案37件220人。

高雄警方赴新北市，拘提竹聯幫梅花堂主羅裕琳（中）。記者林保光／翻攝
高雄警方赴新北市，拘提竹聯幫梅花堂主羅裕琳（中）。記者林保光／翻攝
高雄警方查緝竹聯幫梅花堂主羅裕琳，並在公司查扣堂徽。記者林保光／攝影
高雄警方查緝竹聯幫梅花堂主羅裕琳，並在公司查扣堂徽。記者林保光／攝影
高雄市警局今天公布9月下旬局辦掃黑成果。記者林保光／攝影
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