警方與廟宇合作今發表罕見「警察與王爺」聯名護身符

主祀吳府三王的台南市永康區大灣南巡宮，與警方合作推出罕見的「神與警」聯名護身符，今天舉辦發表會，現場配合南巡慈善功德會濟助弱勢與捐血、衛生所防疫、警方預防犯罪交通安全等宣導活動，非常熱鬧。

南巡宮主委李榮泰表示，今天推出「全台首創」結合永康分局的聯名護身符，兩款不同護身符各1000份，千歲爺結合警察「正義的象徵」，保家衛民與警察的形象相符，將送給到廟裡祈福、今天捐血的民眾。

廟方表示，今年底將舉辦建醮活動，盈餘撥出部分做慈善公益，協助永康區低收入戶家庭投保微型保險；現場邀請市政府與在地立委、市議員等民意代表到場見證。

永康分局指出，今年疫情影響，各地捐血活動接連取消，各縣巿血庫告急，南巡宮廣場舉辦捐血活動，展現熱心公益，還首創「吳府王爺與本分局」聯名護身符，「是史上最強的護身符」，正面有著王爺慈恩加持，背面則是警察穿上防彈衣，幫大家防禦生活上各種不順利，消災解厄，保平安。