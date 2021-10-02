孫女急尋3小時 警出馬見阿嬤優雅端坐騎樓前

86歲失智的林姓阿嬤，前天上午獨自出門後便失去蹤影，孫女發現後至住家附近找了3個小時一無所獲，著急地至派出所報案協尋，員警也詢問阿嬤的穿著及特徵請在外頭巡邏的同仁幫忙留意，沒多久就傳來好消息，迅速找到林姓阿嬤。

台中市警三分局勤工派出所巡佐蔡福宜、警員黃琢亮，前天上午巡邏時，在南區復興路一段突然看見，附近民宅的騎樓下有名老婦人優雅的坐在椅子上像是在乘涼，身形及穿著都與稍早至派出所報案欲協尋的阿嬤極為相似。

該處距離報案的走失地點卻有2.5公里，員警不敢大意，立即上前詢問，老婦人卻只是看著員警不發一語。此時，屋主走出向警方表示，這名老婦人方才走至其家門口，向她搭話都沒有回應，看起來好像很累的樣子，便拿出椅子讓她休息，才想幫忙報警，就看到警方出現在自己家門口。