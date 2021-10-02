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孫女急尋3小時 警出馬見阿嬤優雅端坐騎樓前

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

86歲失智的林姓阿嬤，前天上午獨自出門後便失去蹤影，孫女發現後至住家附近找了3個小時一無所獲，著急地至派出所報案協尋，員警也詢問阿嬤的穿著及特徵請在外頭巡邏的同仁幫忙留意，沒多久就傳來好消息，迅速找到林姓阿嬤。

台中市警三分局勤工派出所巡佐蔡福宜、警員黃琢亮，前天上午巡邏時，在南區復興路一段突然看見，附近民宅的騎樓下有名老婦人優雅的坐在椅子上像是在乘涼，身形及穿著都與稍早至派出所報案欲協尋的阿嬤極為相似。

該處距離報案的走失地點卻有2.5公里，員警不敢大意，立即上前詢問，老婦人卻只是看著員警不發一語。此時，屋主走出向警方表示，這名老婦人方才走至其家門口，向她搭話都沒有回應，看起來好像很累的樣子，便拿出椅子讓她休息，才想幫忙報警，就看到警方出現在自己家門口。

員警將她帶回派出所休息，同時聯繫報案的林姓女子前來確認，果真就是她苦尋好幾小時的阿嬤，她眼眶微微泛紅說著，早上9時多準備要餵阿嬤吃早餐的時候，發現阿嬤不見了，她到附近可能會去散步的地方找了3小時卻怎樣都找不到，除了報警也請網友一起協尋，只希望阿嬤可以趕快回家，接到員警的電話真的很開心，這是阿嬤第一次走這麼遠，日後會參考員警的建議幫阿嬤做好預防走失的措施。

86歲失智的林姓阿嬤，獨自出門後便失去蹤影，孫女發現後至住家附近找了3個小時一無所獲，著急地至派出所報案協尋，員警也詢問阿嬤的穿著及特徵請在外頭巡邏的同仁幫忙留意，沒多久就傳來好消息，員警迅速找到林姓阿嬤。圖／警方提供
86歲失智的林姓阿嬤，獨自出門後便失去蹤影，孫女發現後至住家附近找了3個小時一無所獲，著急地至派出所報案協尋，員警也詢問阿嬤的穿著及特徵請在外頭巡邏的同仁幫忙留意，沒多久就傳來好消息，員警迅速找到林姓阿嬤。圖／警方提供
86歲失智的林姓阿嬤，獨自出門後便失去蹤影，孫女發現後至住家附近找了3個小時一無所獲，著急地至派出所報案協尋，員警也詢問阿嬤的穿著及特徵請在外頭巡邏的同仁幫忙留意，沒多久就傳來好消息，員警迅速找到林姓阿嬤。圖／警方提供
86歲失智的林姓阿嬤，獨自出門後便失去蹤影，孫女發現後至住家附近找了3個小時一無所獲，著急地至派出所報案協尋，員警也詢問阿嬤的穿著及特徵請在外頭巡邏的同仁幫忙留意，沒多久就傳來好消息，員警迅速找到林姓阿嬤。圖／警方提供

阿嬤 早餐

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