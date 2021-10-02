影／重陽敬老金發放 新北警全程警戒 防詐宣導有新招

農曆九月初九重陽節將至，新北市各區公所陸續發放重陽敬老禮金，板橋、中和、土城、汐止警分局都加派員警到場協助安全維護，防範發生搶奪、詐騙或竊取等情事，板橋警方由員警「自己人」擔綱影片中所有角色，以最常見的三種詐騙手法，拍攝板橋警聲雲反詐騙宣導影片，以QR code 方式呈現，方便長者掃碼，迅速將反詐訊息傳播到長者的手機，並善用「分享」功能，以達最大宣導效果。

板橋警分局為拍攝反詐騙宣導影片，情商臺灣銀行出借板橋分行做為拍攝場地，最常見的三種詐騙手法，包含假交友（徵婚詐財）、猜猜我是誰及解除分期付款，影片中的主角清一色都是板橋警分局的員警，甚至還找來員警的家人飾演被害民眾，編演導一手包辦。

板橋分局長劉炯炫說，最有效的預防詐騙其實就是廣泛宣導，透過不斷的宣導各種詐騙手法，讓各年齡層的民眾都熟知，就不會輕易受騙上當。因此板橋警方也以「分層分眾」的方式來宣導民眾防詐意識，未來這部由員警拍攝的反詐騙宣導影片，也會透過各種方式行銷，教導民眾防詐知能，提升反詐意識。

中和區公所自2日起開始陸續發放，今天從上午8時至晚上8時在62個里內處所發放禮金，中和警分局為因應中和區公所敬老禮金發放工作順利進行，動員42名警力於發放處所執行護鈔、巡邏及發放處所安全維護勤務，中和區合計總發放人數約6000多人，發放總金額為1100多萬元，警方全程緊盯戒護，以防止不肖歹徒覬覦長者提領禮金後，進而發生搶奪、詐騙或竊取等情事，同時執行犯罪預防宣導工作，使市府這項敬老禮金發放政策更為貼心安全。