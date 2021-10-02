快訊

不斷更新／Darren「我的婆婆」奪男配 金鐘得獎名單看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老婆嬰兒在車上 他竟逆向狂飆衝撞警察遭破窗狼狽逮補

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

越南籍阮姓男子無照開1輛和台籍朋友借的休旅車，昨在桃園逆向拒絕攔查，不顧車上還有妻子、剛出生的嬰兒，一路狂飆、跨越雙黃線還衝撞警車，員警攔截圍捕破窗抓人，阮狼狽落網坦承自己逾期居留，又不熟路況才亂開，所幸遭撞警員未受傷，詢後依妨害公務罪嫌將他送辦。

桃園分局中路派出所調查，昨下午2點多巡邏經市府圓環，阮男（34歲）迎面逆向而來，員警立即按喇叭要求停車受檢，但對方卻無視還加速逃逸，再轉台一線中山路往中壢區不斷行駛，過程中員警不斷以蜂鳴器示意，但開車的阮男不為所動。

警方隨即以無電通報要求攔截圍捕，阮還重踩油門在主要幹道上狂飆，數次跨越雙黃線企圖超車，還不斷衝撞員警機車、故意逼到對向等危險行徑，開了好幾百公尺後，在國際路口被車陣堵住才停下來。

警方為避免造成附近用路人危害，下車持警棍破窗逮人，支援警力也一擁而上將阮制伏，還發現車上有阮妻子及1名嬰兒。初步清查，阮在台逾假居留，5月20日就曾到移民署專勤隊自首，並排定6月20日前要返國，但卻滯留至今。

警詢時，阮也沒交代當時要開車去哪，依車牌查出車主是他台籍友人，昨除依妨害公務罪嫌送辦外，另有關無照駕駛等違規也將予以舉發。

警方破窗逮捕逆向狂飆、衝撞警車的越南籍阮姓男子。記者曾健祐／翻攝
警方破窗逮捕逆向狂飆、衝撞警車的越南籍阮姓男子。記者曾健祐／翻攝

桃園 妨害公務 嬰兒

延伸閱讀

歐系車窗太堅固！台中警方費時30秒破窗終於救出幼童

影／違停拒檢逃逸丟包毒品 板橋警追緝火速逮兩毒犯

法律系女大生靠色情片3個月賺近百萬 太高調被逮捕引網眾怒

南投聯結車深夜偷運廢棄物 埔里警機警盤查逮人

相關新聞

烈焰燒垮彰化「隱形冠軍」大廠 獨步全球環保紙容器付之一炬

被譽為台灣隱形冠軍的彰化縣文賀實業公司，製造環保紙杯外銷歐美，也製造醫用口罩熔噴布，今晚廠房發生大火，廠內物品不到1小時燒得精光...

高雄林園偵查佐酒駕自撞命危 與死神拉拔9天仍不治

26歲的高雄縣林園警分局陳姓偵查佐24日凌晨從分局開車要回屏東枋寮家，下屏東縣東港鎮東港大橋後自撞安全島，因腦部受創嚴重...

「老鄰居」致電邀買地 新竹婦差點丟了280萬元老本

詐騙事件層出不窮，新竹縣1名婦人上月28日到農會準備匯款280萬元，行員關心得知婦人是因接到「老鄰居」來電邀她買地，警覺...

台中13歲女童遭繼父持酒瓶傷頭 送醫救治

台中市大里區今晚發生一起家暴案。32歲潘姓男子今晚6時50分在大里區住家疑因管教問題，與13歲的繼女發生爭執，一時情緒失...

賓士跟垃圾車擦撞！ 街道窄...雙方會車時不慎A到

賓士跟垃圾車發生擦撞！台北市南港區的定點垃圾車，今日晚上6時許準備停在玉成街供民眾丟垃圾時，恰巧一輛賓士轎車經過，由於街...

彰化造紙工廠大火 3員工燒燙傷送醫1人傷重

彰化縣大村鄉文賀造紙工廠今晚失火，廠房陷入火海，消防大隊和員林等消防分隊10個消防分隊出動救災，已救出3名員工，兩人送員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。