老婆嬰兒在車上 他竟逆向狂飆衝撞警察遭破窗狼狽逮補

越南籍阮姓男子無照開1輛和台籍朋友借的休旅車，昨在桃園逆向拒絕攔查，不顧車上還有妻子、剛出生的嬰兒，一路狂飆、跨越雙黃線還衝撞警車，員警攔截圍捕破窗抓人，阮狼狽落網坦承自己逾期居留，又不熟路況才亂開，所幸遭撞警員未受傷，詢後依妨害公務罪嫌將他送辦。

桃園分局中路派出所調查，昨下午2點多巡邏經市府圓環，阮男（34歲）迎面逆向而來，員警立即按喇叭要求停車受檢，但對方卻無視還加速逃逸，再轉台一線中山路往中壢區不斷行駛，過程中員警不斷以蜂鳴器示意，但開車的阮男不為所動。

警方隨即以無電通報要求攔截圍捕，阮還重踩油門在主要幹道上狂飆，數次跨越雙黃線企圖超車，還不斷衝撞員警機車、故意逼到對向等危險行徑，開了好幾百公尺後，在國際路口被車陣堵住才停下來。

警方為避免造成附近用路人危害，下車持警棍破窗逮人，支援警力也一擁而上將阮制伏，還發現車上有阮妻子及1名嬰兒。初步清查，阮在台逾假居留，5月20日就曾到移民署專勤隊自首，並排定6月20日前要返國，但卻滯留至今。