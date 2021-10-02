台中東勢所十年來首位女所長 山城鄉民讚親切
台中市警察局昨發布各分局副分局長及第六序列職務以下職務異動，東勢警分局於此波人事異動中調整3人，其中，新派任東勢派出所所長周宜禾是東勢所自合併升格直轄市，10年來所首任女性所長，周昨天走馬上任，接地氣拜訪地方仕紳、鄉親，讓山城居民直誇，「所長很親切」。
東勢警分局指出，所長周宜禾外勤經歷豐富，過去曾擔任第六分局協和派出所及大雅分局潭子分駐所等繁重單位所長，領導有方。
東勢分局長劉安杰表示，他對於性別平等相當重視，昨天特別召見周所長，對於周所長歷任外勤主管的經歷及領導能力十分肯定，並期勉周所長能克盡職責，秉持女性溫柔細緻的特質，同時充分發揮巾幗不讓鬚眉的氣魄，共同維護地方治安。
東勢分局督察組組長顏志雄、東勢派出所所長徐文森及警務員陳建均，分別榮調第三分局督察組組長、太平分局新平所所長及婦幼警察隊警務員，昨劉安杰特致贈紀念品，並期勉渠等到新崗位能持續發揮所長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言