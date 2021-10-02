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台中東勢所十年來首位女所長 山城鄉民讚親切

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市警察局昨發布各分局副分局長及第六序列職務以下職務異動，東勢警分局於此波人事異動中調整3人，其中，新派任東勢派出所所長周宜禾是東勢所自合併升格直轄市，10年來所首任女性所長，周昨天走馬上任，接地氣拜訪地方仕紳、鄉親，讓山城居民直誇，「所長很親切」。

東勢警分局指出，所長周宜禾外勤經歷豐富，過去曾擔任第六分局協和派出所及大雅分局潭子分駐所等繁重單位所長，領導有方。

東勢分局長劉安杰表示，他對於性別平等相當重視，昨天特別召見周所長，對於周所長歷任外勤主管的經歷及領導能力十分肯定，並期勉周所長能克盡職責，秉持女性溫柔細緻的特質，同時充分發揮巾幗不讓鬚眉的氣魄，共同維護地方治安。

東勢分局督察組組長顏志雄、東勢派出所所長徐文森及警務員陳建均，分別榮調第三分局督察組組長、太平分局新平所所長及婦幼警察隊警務員，昨劉安杰特致贈紀念品，並期勉渠等到新崗位能持續發揮所長。

新派任東勢警分局東勢派出所所長周宜禾是東勢所自合併升格直轄市，10年來所首任女性所長，周昨天走馬上任，接地氣拜訪地方仕紳、鄉親，讓山城居民直誇，「所長很親切」。圖/台中市警察局東勢分局提供
新派任東勢警分局東勢派出所所長周宜禾是東勢所自合併升格直轄市，10年來所首任女性所長，周昨天走馬上任，接地氣拜訪地方仕紳、鄉親，讓山城居民直誇，「所長很親切」。圖/台中市警察局東勢分局提供

警察 台中市

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