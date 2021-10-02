「屏東挖眼男」炸出2萬筆憤怒！網友狂喊修法、改革 衛福部做了什麼？

屏東縣高樹鄉新南村商店店員潘女被楊姓男子襲擊。圖／取自爆料公社

文／閻芝霖

日前屏東高樹鄉一名男子因不滿被提醒要戴口罩，竟徒手挖女店員的雙眼，導致女店員面臨失明風險，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》，9月29日網友爆料便引起超過2萬筆討論，網友也湧入屏東縣長潘孟安臉書要求重視，對此，衛福部拍板，將針對暴力高風險病患加緊使用抗精神病藥物的長效針劑，並籌設「司法精神病房」，專責收治法院裁定監護處分、有潛在暴力風險精神病人。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2021/09/24-2021/09/30)

屏東挖眼男駭人新聞！衛福部做了什麼？

屏東縣這起暴力事件凸顯沒控制病情的精神病患恐成為社會的潛在隱憂，根據《自由時報》報導，衛福部長陳時中拍板，將針對高風險、有暴力前科的病列管患專案處理，像是有傷人紀錄者加強管理，或是要求醫師替病患使用長效針劑。

健保署在今年7月推出的「全民健康保險思覺失調症醫療給付改善方案」鼓勵醫師施打抗精神病長效針劑，每名新增1名「當年度連續施打長效針劑4個月以上」的固定就醫個案，額外給予健保點數1000點到1500點獎勵，相關辦法已在9月15日正式公布，衛福部心口司司長諶立中表示，台灣使用長效針劑的比例不到2成，是近年才逐漸鼓勵使用長效針劑作為控制精神病患的方式，成為對有暴力前科的精神病患使用的「殺手鐧」。

衛福部也正與法務部共同規劃籌設「司法精神病房」，專責收治法院裁定監護處分、有潛在暴力風險精神病人，預計今年先補助1到2家醫院設置，明年計劃擴大至北、中、南、東部的4到6家醫院設立。

從熱門關鍵字看網友怎麼看？

查看《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字，討論到「屏東挖眼男」案件，除了痛批該男的行為外，許多網友也提及「改革」、「立委」、「司法」、「修法」等相關討論，每當發生社會議題，支持修法的呼聲成為討論重點，衛福部這次祭出的「殺手鐧」也引起網友熱議。

但多數網友嗤之以鼻，認為「小燈泡到現在都幾年了才來？」、「列管而已，一樣強制就醫5年出來碰碰跳」、「當初喊社會安全網喊到現在才要開始想???」，也有網友翻出立委王婉諭在2020年的質詢內容，痛批「去年質詢，今年爆炸才辦」、「等真的執行再說，雷聲大雨點小，法規也還沒修」、「沒修法都只是在講幹話」。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／熱門關鍵字（分析區間：2021/09/24-2021/09/30)

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年09月24日至2021年09月30日。

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