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新北泰山民宅清晨惡火 一家五口3死2傷
今天清晨5時許，新北市泰山明志路一段一處民宅4樓冒出火光，鄰居見到熊熊火焰趕緊報案，警消出動救援，火勢在6點多撲滅，現場救出5人，但其中有3人救出時已無呼吸心跳，送醫後傷重不治，另2人則受傷送醫，詳細起火原因仍待進一步釐清。
警消先救出1對母女，兩人有嗆傷但仍有意識，隨後在屋內發現2名男子及1名女子，但3人已無呼吸心跳，送醫後傷重不治。據了解，該戶住有一家五口，但詳細人員背景及起火原因仍待釐清。
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