歐系車窗太堅固！台中警方費時30秒破窗終於救出幼童

台中市警方日前接獲報案，劉姓夫妻在北屯區一處社區大樓地下停車場，不小心將1歲多的劉姓幼兒反鎖在車內後座，警方到場後，確認車內幼兒應無危險，在詢得父親同之後，警方持警棍敲擊車窗持續了30秒，終於成功救出幼兒。

台中市第五警分局松安所員警孫世豪及黃長皓在9月29日14時許接獲報案，在北屯區南興二路一處社區大樓地下室有幼兒受困車內，員警到場後，劉姓年輕夫妻便著急地向警方說明，停妥車位後，兩夫妻不疑有他的直接下車，這才發現不小心將幼兒單獨留在車內，才正轉身要帶小孩下車時，不料車門竟自動上鎖，擔心會發生危險，便立即報警尋求協助。

員警發現車輛仍在發動中，也確認車內冷氣仍在開啟，判斷幼兒暫時應該不會有悶熱不適的危險，便詢問夫妻是否同意破窗搶救，見到幼兒聲嘶力竭的坐在安全座椅上嚎啕大哭，妻子焦急的拍打車窗安撫他，父親二話不說的立刻同意。

黃員一開始節制力道的敲擊駕駛座車窗，擔心玻璃會噴濺傷到幼兒，不料歐系車款的車窗較為堅硬，員警敲擊玻璃好幾次，但其仍毫髮無傷，最後逼不得已加強力道，歷經了約30秒的努力，終於平安救出受困的幼兒。