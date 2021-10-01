快訊

第10輪加開BNT仍被「放生」上班族：我的第一劑在哪

港府官員IG「十一」國慶出現中華民國國旗 稱遭駭客入侵

歐系車窗太堅固！台中警方費時30秒破窗終於救出幼童

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中市警方日前接獲報案，劉姓夫妻在北屯區一處社區大樓地下停車場，不小心將1歲多的劉姓幼兒反鎖在車內後座，警方到場後，確認車內幼兒應無危險，在詢得父親同之後，警方持警棍敲擊車窗持續了30秒，終於成功救出幼兒。

台中市第五警分局松安所員警孫世豪及黃長皓在9月29日14時許接獲報案，在北屯區南興二路一處社區大樓地下室有幼兒受困車內，員警到場後，劉姓年輕夫妻便著急地向警方說明，停妥車位後，兩夫妻不疑有他的直接下車，這才發現不小心將幼兒單獨留在車內，才正轉身要帶小孩下車時，不料車門竟自動上鎖，擔心會發生危險，便立即報警尋求協助。

員警發現車輛仍在發動中，也確認車內冷氣仍在開啟，判斷幼兒暫時應該不會有悶熱不適的危險，便詢問夫妻是否同意破窗搶救，見到幼兒聲嘶力竭的坐在安全座椅上嚎啕大哭，妻子焦急的拍打車窗安撫他，父親二話不說的立刻同意。

黃員一開始節制力道的敲擊駕駛座車窗，擔心玻璃會噴濺傷到幼兒，不料歐系車款的車窗較為堅硬，員警敲擊玻璃好幾次，但其仍毫髮無傷，最後逼不得已加強力道，歷經了約30秒的努力，終於平安救出受困的幼兒。

第五警分局分局長林沐弘呼籲民眾，開車載孩童外出時一定要多加留意，切勿將其獨自留在車內，以免發生危險。

台中第五警分局松安所員警，不斷敲擊車窗約30秒後，終於成功救出幼童。圖／民眾提供
台中第五警分局松安所員警，不斷敲擊車窗約30秒後，終於成功救出幼童。圖／民眾提供

台中市 冷氣

延伸閱讀

霧峰知名步道觀景台 遊客抬頭驚見男屍嚇得急報案

被告另有其人！女網友貼文籲防「台大狼師」 報案聯單藏疑點

竹市馬偕地下停車場今開工 拆天橋打造友善步行空間

台中北屯房價上「3」字頭！年輕人驚：有這麼誇張？

相關新聞

泰山公寓大火 木材裝潢隔間致濃煙釀3死2傷

新北市泰山區明志路民宅今天清晨火警。因木材隔間裝潢，大火燃燒迅速產生大量致命濃煙。救出5人中，不幸有屋主、屋主妹妹、屋主...

「屏東挖眼男」炸出2萬筆憤怒！網友狂喊修法、改革 衛福部做了什麼？

日前屏東高樹鄉一名男子因不滿被提醒要戴口罩，竟徒手挖女店員的雙眼，導致女店員面臨失明風險，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》，9月29日網友爆料便引起超過2萬筆討論，網友也湧入屏東縣長潘孟安臉書要求重視

台中東勢所十年來首位女所長 山城鄉民讚親切

台中市警察局昨發布各分局副分局長及第六序列職務以下職務異動，東勢警分局於此波人事異動中調整3人，其中，新派任東勢派出所所...

新北泰山民宅清晨惡火 一家五口3死2傷

今天清晨5時許，新北市泰山明志路一段一處民宅4樓冒出火光，鄰居見到熊熊火焰趕緊報案，警消出動救援，火勢在6點多撲滅，現場...

陽金公路黃牌重機過彎衝對向撞休旅車 騎士噴飛慘摔

新北市金山區台2甲線陽金公路昨晚9點多，高姓男子騎乘一輛黃牌大型重型機車，在約3公里處一處彎道衝到對向車道撞上一輛休旅車...

遭盜圖冒名 中市法制局長報警

台中市法制局長李善植的LINE大頭照遭人盜用，他前天收到民代截圖才發現，有人盜圖開新帳號，還向市府員工告白，他昨發表聲明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。