跨國戀「老公」誘投資 屏東老婦當鋪典當金飾險遭詐騙

屏東縣年近七旬陳姓老婦網路交友時，認識一名自稱駐地葉門的軍人，雙方互稱「老公、老婆」，這名自稱「老公」軍人，向「老婆」說近期因為投資獲利豐厚，邀請她一起來投資，陳姓老婦不疑有他，帶著10萬元的金飾到當鋪典當換現金，當鋪人員察覺有異，隨即報警，警方現場搜尋新聞報導後，老婦才發現中了詐騙集團的愛情陷阱。

警方指出，屏東縣麟洛鄉的某當鋪，日前有一名穿金戴銀的老婦人要典當價值10萬元的金項鍊、金戒指，當鋪人員發現有異報警協助。

警方到場發現，陳姓老婦在網路上認識自稱駐葉門的軍人，對方頻繁傳訊息問候獻殷勤，還以老公、老婆互稱。該名駐葉門的軍人向陳婦說，近期投資獲利頗豐，邀陳婦合資下注，並要求匯款港幣1萬元到指定帳戶，陳婦帶著金飾到當鋪，典當成現金來匯款。

警方現場告訴老婦人，這是常見詐騙手法，並播放新聞畫面提醒，老婦才發覺因愛誤入詐騙集團陷阱，所幸並未典當匯款成功，後續由員警護送返回住處。