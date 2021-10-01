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不滿鄰居常辦法會 男子手持菜刀理論吃恐嚇官司

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄市鳳山區南進街上一名開設私人神壇的張姓男子，因長期在家中辦理法會，讓居住在隔壁的伍姓男子不滿，伍手持2把菜刀找上張男理論，鳳山分局警網到場勸阻，伍才回到屋內，未有人受傷。

據了解，上月23日下午4點時，在鳳山區南進街上開設私人神壇的張男（57歲），因家中時常辦理法會活動，鄰居伍男（44歲）認為長期被擾深感不滿，憤怒之下手持2把菜刀找上張男威嚇爭論，張的妻子見狀報警。

鳳山警方獲報到場時，伍男已將菜刀收回屋內，幸未造成人員受傷。後續警方調閱監視器還原真相，除依規定受理張男所報恐嚇案件外，另通知伍男到案說明。

警方表示，鳳山分局將加強南進街巡邏，協助雙方溝通，同時告誡雙方不可再犯，並橫向聯繫衛生單位評估轉介，做必要處置。

鳳山警分局長林依仰。記者邱奕能／翻攝
鳳山警分局長林依仰。記者邱奕能／翻攝

法會 監視器 恐嚇

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