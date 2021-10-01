老字號麵包「白木屋」被騙600萬 詐團假冒國外原料廠商

老字號麵包品牌「白木屋」被詐騙集團假冒合作廠商，發送電子郵件誘騙匯款近600萬元到印尼；刑事局請求印尼警方協查，查獲4名印籍車手，全數追回受騙款項。

據調查，歹徒以國外原料廠商名義，去年6月寄電郵給白木屋，提供印尼帳戶，謊稱變更收款戶頭，白木屋3度匯款共20餘萬美元（約台幣560萬元），隔月發現該廠商根本沒發信，驚覺受騙報案。

刑事局國際科偵一隊透過駐印尼聯絡官，通報印尼警察總署刑事局網路犯罪中心，提供金流等資料；印尼警方今年4月陸續查獲4人，依詐欺、洗錢罪嫌究辦，尚在追緝在逃1人。