台南七股燈塔海堤驚見男性遺體 3天前通報失聯

海巡署南部分署第11岸巡隊北堤安檢所海巡人員今天清晨6點許執行巡邏灘岸搜索時，在七股燈塔岸際發現疑似遺體，緊急派員前往現場協處並通報警方前往處理，初步調查是通報的失蹤人口，已聯繫友人確認。

警方調查，死者是林姓男子（34歲，住善化區）於9月29日騎機車外出失聯，9月30日七股三股派出所所尋獲機車，現場附件搜尋未果，今天清晨6點15分在海堤發現其遺體，上半身赤裸，著牛仔褲，檢察官相驗死因為溺水窒息死亡，家屬無意見。

北堤安檢所發現後立即回報海巡署第六巡防區指揮部，同步通報佳里警分局三股派出所，並由北堤安檢所派遣1車3員前往協處，三股派出所警員抵達現場，經辨識衣著特徵後，確認該男性身分為通報失蹤人口，依據失蹤通報單聯繫友人，佳里分局鑑識小組經失蹤人口友人確認男性身分後，報請檢察官相驗。

南部分署第11岸巡隊表示，港區或岸際發現救生救難或民眾需要協助情事，海巡署將派員馳赴現場執行救援，以確保民眾生命安全。籲請民眾若有任何需援助之情事，皆可撥打海巡署「118」服務專線及廉政檢舉專線02-22399241檢舉，海巡署提供各項服務及救助。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )