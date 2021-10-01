賣靈骨塔反被推銷 阿婆被騙2千多萬元

台北市警察局統計今年1至8月詐欺案件，發現以假投資詐欺案類最大宗，詐騙集團以標榜「快速回本、保證獲利、穩賺不賠」等話術誘騙投資，針對不同年齡層的民眾以不同投資標的物進行詐騙，年長者以「靈骨塔」為標的，年輕族群則以「虛擬貨幣」為標的詐騙，北市警局製作「假投資真詐欺」文宣，希望提升民眾防詐知能。

以「靈骨塔投資」詐財話術來說，詐騙集團針對先前已購買靈骨塔等殯葬商品卻遭套牢的民眾，先佯稱找到買家，要求預付手續費正式委託，過程中要求加購升級套裝組合、提升買氣或要求補繳稅金，配合節稅才能交易，最後假買家覺得賣家誠意不足拒絕交易，此時被害人早已投入大筆資金，血本無歸。

台北市一名71歲阿婆，日前接獲一名自稱小童的靈骨塔仲介，他宣稱有買家想購買阿婆先前購買的靈骨塔、骨灰罈等殯葬產品，但誆稱買家需求較多，小童說自己願出資120萬，要求阿婆再出資320萬加購20組塔位，以符合買家需求。

過了幾天，小童第2次要求加購20組塔位及11個骨灰罈共計540萬，接著第3次、第4次、第5次又要求加購，阿婆發現小童並沒有賣掉自己持有的產品，卻不斷被兜售更多塔位，這才發現自己遭詐，此時早已被騙2千多萬餘元。

至於「虛擬貨幣投資」詐財話術，詐騙集團利用網路廣告投放「保證獲利、穩賺不賠且利潤豐厚」的訊息，再利用聊天取得信任後，就表示有專人教學投注代操，誘騙被害人到假的投資網站投資虛擬貨幣、外匯等，更營造獲利不斷假象，初期帳面小額獲利，但被害人加碼大筆資金後，就被以IP異常、凍結帳號、平臺關閉等理由無法出金，讓被害人求償無門。

台北市一名王姓(48歲)計程車司機，透過交友APP結識1名陌生女網友小琪，兩人私下以Line聯絡，小琪取得老王信任後，介紹王男購買虛擬貨幣USDT(泰達幣)，並參與App平臺推出的挖礦機投資計畫共6組約470萬。