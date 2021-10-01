台中暗夜火警騎樓堆滿回收物 里長：勸很多次了

台中南區美村路今晨發生一起住宅火警，火勢大到向一旁連棟住宅延燒，警消目前初判起火點在一樓，疑似是電視後方插座電線走火導致，當地里長表示，該戶經濟條件不寬裕，所以屋主時常撿拾大量回收物變賣，平時也會堆放在家中騎樓及路旁，可能也是因此才會導致火勢一發不可收拾。

里長透露，該戶一家5口經濟並不寬裕，有曾協申請過低收入戶，但條件不符因此並未通過，屋主平時會從事資源回收工作，附近街坊鄰居也會固定將回收物交到他們家處理，但堆放在一樓的物品實在太多了，甚至堆積到一般道路上影響交通，時常有民眾向他反映，因此他也時常到現場勸導，要求屋主將資收物收好，但過沒幾天就又開始堆積了，甚至環保局還派車來強制清理1、2次。