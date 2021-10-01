聽新聞
test
0:00 / 0:00
自來水接管工程意外 南投工人摔落6米深水管重傷昏迷
南投縣草屯鎮芬草路三段自來水接水工程，今天上午9時32歲林姓工人施工時，不慎跌落6公尺深水管底部，消防隊員透過工程吊車協助下到水管救援，將林姓工人吊起送醫，他頭部重傷，仍未脫離險境。
草屯鎮芬草路三段最近正進行自來水接水工程，安裝大型的水管涵洞，今天上午9時，林姓工人正在施工時，意外摔落垂直的水管底下，深度達6公尺，其他工人發現，立刻打電話向南投縣消防局求助。
草屯消防分隊到達現場後，消防隊員先以雙節梯下到管線的第一層，再以工程吊車下到水管底部，和現場2名工人人員合作，將林姓工人固定在擔架上，再以吊車將擔架拉起。林姓工人頭部傷勢嚴重，被救起已意識昏迷，草屯消防分隊救護車火速將他送佑民醫院急救。林姓工人頭部受傷嚴重，已經無意識，由救護車送草屯佑民醫院急救。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言