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自來水接管工程意外 南投工人摔落6米深水管重傷昏迷

聯合報 / 記者黑中亮江良誠／南投即時報導

南投縣草屯鎮芬草路三段自來水接水工程，今天上午9時32歲林姓工人施工時，不慎跌落6公尺深水管底部，消防隊員透過工程吊車協助下到水管救援，將林姓工人吊起送醫，他頭部重傷，仍未脫離險境。

草屯鎮芬草路三段最近正進行自來水接水工程，安裝大型的水管涵洞，今天上午9時，林姓工人正在施工時，意外摔落垂直的水管底下，深度達6公尺，其他工人發現，立刻打電話向南投縣消防局求助。

草屯消防分隊到達現場後，消防隊員先以雙節梯下到管線的第一層，再以工程吊車下到水管底部，和現場2名工人人員合作，將林姓工人固定在擔架上，再以吊車將擔架拉起。林姓工人頭部傷勢嚴重，被救起已意識昏迷，草屯消防分隊救護車火速將他送佑民醫院急救。林姓工人頭部受傷嚴重，已經無意識，由救護車送草屯佑民醫院急救。

南投縣草屯鎮芬草路自來水工程意外，林姓工人失足跌落水管底部昏迷，消防隊員以工程吊車救援。圖／讀者提供
南投縣草屯鎮芬草路自來水工程意外，林姓工人失足跌落水管底部昏迷，消防隊員以工程吊車救援。圖／讀者提供
南投縣草屯鎮芬草路自來水工程意外，林姓工人失足跌落水管底部昏迷，消防隊員以工程吊車救援。圖／讀者提供
南投縣草屯鎮芬草路自來水工程意外，林姓工人失足跌落水管底部昏迷，消防隊員以工程吊車救援。圖／讀者提供
南投縣草屯鎮芬草路自來水工程意外，林姓工人失足跌落水管底部昏迷，消防隊員以工程吊車救援。圖／讀者提供
南投縣草屯鎮芬草路自來水工程意外，林姓工人失足跌落水管底部昏迷，消防隊員以工程吊車救援。圖／讀者提供

南投 救護車 工時

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