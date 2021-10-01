自來水接管工程意外 南投工人摔落6米深水管重傷昏迷

南投縣草屯鎮芬草路三段自來水接水工程，今天上午9時32歲林姓工人施工時，不慎跌落6公尺深水管底部，消防隊員透過工程吊車協助下到水管救援，將林姓工人吊起送醫，他頭部重傷，仍未脫離險境。

草屯鎮芬草路三段最近正進行自來水接水工程，安裝大型的水管涵洞，今天上午9時，林姓工人正在施工時，意外摔落垂直的水管底下，深度達6公尺，其他工人發現，立刻打電話向南投縣消防局求助。