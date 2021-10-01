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長榮開賣防護夾克2.0竟遭詐騙集團盜用 公司已報警

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導

長榮航空昨天在長榮樂e購官網獨家銷售「長榮航空機能防護夾克2.0版」，在開賣當日即發現有詐騙集團盜用相關照片及影片，製作一頁式訂購網頁以低價銷售劣質品進行詐騙。

對此，長榮航空特別聲明，「長榮航空機能防護夾克2.0版」僅在長榮樂e購官網 https://mall.evaair.com 銷售，並未與任何廠商或是交易平台進行合作，該款防護衣開賣首日即熱銷超過2500件，目前持續銷售中。

長榮說，詐騙集團以多元方式在網路上進行銷售「長榮航空機能防護夾克2.0版」仿冒品，已經報案處理並積極配合檢警單位進行調查，並呼籲民眾特別注意避免上當。

長榮航空推出防護夾克2.0。圖／長榮航空提供
長榮航空推出防護夾克2.0。圖／長榮航空提供

長榮 詐騙集團

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