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潑漆美甲店還處處製造斷點 警方逐一過濾監視器逮人

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗市南苗地區一間美甲店3天前遭2名戴口罩男子潑漆，兩人朝店門口潑灑紅色油漆後快步離去，警方據報調閱監視器發現歹徒相當狡猾，先走暗巷再翻牆躲避監視器拍攝，又到附近超商前搭計程車離去，試圖製造斷點躲避追緝，案經檢察官指揮偵辦，員警擴大調閱附近路口及民宅等處監視器，在鷹眼過濾下順利發現2名潑漆男子作案前共乘的機車，苗栗警分局向檢方聲請拘票，「以車追人」將張姓、謝姓兩名嫌疑人查緝到案。

遭潑漆的店家9月27日準備開門營業時，驚覺店鋪遭人潑灑紅漆，店家報警表示先前曾因一起糾紛案出庭作證，懷疑因此招怨，警方查出2名嫌疑人在當天清晨5點多潑漆，循線逮捕2名嫌疑人，將全案依毀損、恐嚇罪嫌送辦。

苗栗警分局指出，防疫期間執法不鬆懈，也不容許暴力事件影響社區安寧，不法份子切莫心存僥倖，警方打擊犯罪決心不容歹徒挑戰；民眾如發生刑案或發現可疑人事物，請記下特徵及保存相關跡證，並立即打110報案電話，提供線索警民合作，讓警方能更有效遏止犯罪。

苗栗市南苗一間美甲店3天前遭兩名戴口罩男子潑漆，作案者以步行、翻牆、搭計程車等方式製造「斷點」，仍被警方循線查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗市南苗一間美甲店3天前遭兩名戴口罩男子潑漆，作案者以步行、翻牆、搭計程車等方式製造「斷點」，仍被警方循線查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗市南苗地區一間美甲店3天前遭2名戴口罩男子潑漆，兩人朝店門口潑灑紅色油漆後快步離去。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗市南苗地區一間美甲店3天前遭2名戴口罩男子潑漆，兩人朝店門口潑灑紅色油漆後快步離去。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗市南苗地區一間美甲店3天前遭2名戴口罩男子潑漆。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗市南苗地區一間美甲店3天前遭2名戴口罩男子潑漆。圖／記者胡蓬生翻攝

潑漆 監視器 計程車

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