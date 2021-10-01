夜闖金山地熱探勘工地偷513公斤銅線 損失16萬 警揪3男

新北市金山區一處地熱探勘工地，日前半夜有竊賊闖入，把電纜線剪斷變賣513公斤銅線，金山警分局調閱監視器，查出黃姓等3名男子涉案，今天訊後依竊盜罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

金山結元能源公司位在金山的地熱探勘工地，上月7日向金山警分局重光派出所報案，6日深夜辦公室線路遭竊，竊賊利用深夜破壞工地大門門鎖進入行竊，現場電纜線均被破壞，損失約16萬元。

金山警分局偵查隊派員到場採證後，因發生地點地處偏遠，重光派出所所長劉慶龍指示員警徐詣庭調閱4公里外的一處私人監視器，發現可疑車輛，在上月7日一早就至淡水資源回收廠，變賣總重513公斤的銅線，透過監視器畫面鎖定黃姓男子涉案，他到案後坦承犯案，陸續通知其他犯嫌到案偵辦。