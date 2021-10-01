夜闖金山地熱探勘工地偷513公斤銅線 損失16萬 警揪3男
新北市金山區一處地熱探勘工地，日前半夜有竊賊闖入，把電纜線剪斷變賣513公斤銅線，金山警分局調閱監視器，查出黃姓等3名男子涉案，今天訊後依竊盜罪嫌函送基隆地檢署偵辦。
金山結元能源公司位在金山的地熱探勘工地，上月7日向金山警分局重光派出所報案，6日深夜辦公室線路遭竊，竊賊利用深夜破壞工地大門門鎖進入行竊，現場電纜線均被破壞，損失約16萬元。
金山警分局偵查隊派員到場採證後，因發生地點地處偏遠，重光派出所所長劉慶龍指示員警徐詣庭調閱4公里外的一處私人監視器，發現可疑車輛，在上月7日一早就至淡水資源回收廠，變賣總重513公斤的銅線，透過監視器畫面鎖定黃姓男子涉案，他到案後坦承犯案，陸續通知其他犯嫌到案偵辦。
金山警分局長林詮峰表示，金山分局轄地處新北偏鄉，不法份子往往認定山區監視器密度較低，電線電纜等竊盜影響民生甚鉅，重光所善用監視系統偵破。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言