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中輟生封閉內心深鎖家中 高市少年隊暖心關懷讓他復學

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄市警察局少年警察隊日前尋獲一名14歲的中輟生小凱（化名），因父親早逝、母親車禍受傷行動不便，小凱逐漸封閉內心，時常深鎖大門中在家。少年隊長期通過親切訪談與鼓勵，將小凱勸回校園。

少年隊日前尋獲14歲的國中中輟生小凱，他因父親早逝及母親車禍受傷致行動不便而心靈受創，造成小凱個性封閉及情緒表達障礙，因而長期害怕及拒絕到校，大多時間在家沉迷手機遊戲及網路。

雖然警方協同校方多次登門拜訪，小凱都家門深鎖，不予回應。由於小凱只願聽從母親規勸，為順利協助小凱復學，少年隊持續與小凱母親連繫並多次登門拜訪，以親切的訪談與其建立信任關係及良好溝通管道，最終小凱母親願意配合警方，勸說小凱隨同警方返校復學並接受學校安排心理諮商。

承辦警員說，當警方到達小凱家樓下時，小凱仍舊因為創傷，對於人群的不信任感而不願開門，後來透過少年隊員警於電話中的安撫鼓勵，才使得小凱卸下心房主動打開家門。

「少年隊真的好厲害，我們去小凱家拜訪他都不願開門，甚至小凱在2樓陽台我們在1樓與他對話，少年隊卻能把他帶來學校。」承辦警員說，當聽到其他配合單位這句話時，心裡面充滿正能量，對於幫助青少年感到成就感十足。

少年隊長王春生表示，面對失蹤少年、中輟生要秉持「一個都不能少」的理念，將每位失蹤少年、中輟生視如己出，比照重大刑案辦理，因此少年隊將持續加強協尋中輟學生及18歲以下失蹤人口勤務，呼籲青少年朋友多多從事正當休閒活動，並提醒家長特別要重視家中子女生活交往情形。

高雄市警局少年警察隊日前協助一名14歲的國中中輟生小凱返校復學。記者邱奕能／翻攝
高雄市警局少年警察隊日前協助一名14歲的國中中輟生小凱返校復學。記者邱奕能／翻攝
高雄市警局少年警察隊日前協助一名14歲的國中中輟生小凱返校復學。記者邱奕能／翻攝
高雄市警局少年警察隊日前協助一名14歲的國中中輟生小凱返校復學。記者邱奕能／翻攝

失蹤 警察

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