金門金色寧境藝術季不平靜 傳燈飾遭破壞警方火速逮人

金門縣「2021金色寧境海洋藝術季」即將於10月登場，但昨日卻傳出燈具遭破壞。圖／金門觀光處提供 金門縣「2021金色寧境海洋藝術季」即將於10月登場，但縣府和策展團隊在昨晚卻發現照明燈具「無故失蹤」，且遭惡意剪斷，隨即報警處理，今天一早傳來好消息，警方經調閱周邊監視器，已找到「兇手」，警方目前正在偵訊並釐清犯案動機。

在疫情的當下，金門縣政府為提振地方觀光，在金寧鄉境內的和平紀念園區、古寧頭戰史館、北山播音牆、北山海提、湖下一營區、慈堤三角堡與雙鯉湖周邊等，共邀請10組來自金門、台灣、日本、墨西哥的藝術家團隊創作以在地歷史、文化、生態等為主題的藝術裝置，為地區帶來一份新氣象。

金門縣觀光處表示，十組裝置皆已設置完成，另為營造優質觀展氛圍，策展團隊在每個藝術裝置週邊都設置有「光環境」，期待能帶來夜遊的新鮮感。

觀光處說，昨晚當策展團隊正要進行北山播音牆試燈時，發現佈置在周邊的照明燈具，繼前二天部分燈具失蹤後，再度又「無故失蹤」，而且遭惡意剪斷，直接取走另外位於北山海堤，由日本籍長友大輔創作「浮光熠熠」藝術裝置的數個太陽能燈具也「消失不見」，觀光處即報警處理並協請警方加強巡邏。

警方獲報後，即調閱周邊監視器，鎖定幾個可疑對象，經釐清發現李姓男子涉有重嫌，警方尋現在李姓男子家中找到失竊的燈具及電線，目前已將人帶回調查已釐清案情。