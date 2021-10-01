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男供帳戶給詐團被列警示！扮被害人報警 存摺在手糗露餡
歐姓男子涉嫌將銀行帳戶提供給詐騙集團當人頭帳戶，接收受騙人的匯款，他發現帳戶列為警示帳戶後，報警稱他是被害人，以免吃官司，但高雄市警小港分局高松派出所新所長，查出他還涉嫌當詐騙集團車手，至少提領過3筆贓款，逮捕他依詐欺罪嫌移送法辦。
據了解，歐姓男子（46歲）將自己的台灣銀行、土地銀行及中國信託銀行帳戶，涉嫌提供給詐騙集團，9月間至少接收3筆詐騙匯款，9月下旬，他發現帳戶已列為警示帳戶，便到小港警分局高松派出所報案，自稱是被害人，稱銀行帳戶無故被列為警示帳戶，規避警方查緝。
警方依規定受理歐姓男子的報案後，9月24日剛由高雄市刑警大隊調任高松所長的朱家宏，見3本存摺仍在歐手上，查出江姓、陳姓2名男子遇詐騙集團的「猜猜我是誰」手法，落入騙詐陷阱，分別匯入10萬元、50萬元到歐的帳戶，而且涉嫌提領出匯款的人，正是歐姓男子，才識破歐的「詭計」。
9月28日傍晚警方追出歐的落腳處，在高雄市小港區高松路逮捕歐到案，並查扣仍在他身上的台銀、土銀存摺等證物，查出歐在帳戶被列為警示帳戶前，已至少3次提領民眾受騙匯款共48萬元，並交給詐騙集團3名收水車手，歐才吐露原本要辦紓困貸款，才提供帳戶供給對方收款，並自己領錢給對方。
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