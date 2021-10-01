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台中父攜子輕生...父獨活 法官依殺人罪裁定羈押

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

葉姓男子帶4歲兒子輕生，葉男醒來發現兒子已死亡，又再度輕生，法官依殺人罪羈押葉男。圖／本報資料照
葉姓男子帶4歲兒子輕生，葉男醒來發現兒子已死亡，又再度輕生，法官依殺人罪羈押葉男。圖／本報資料照
葉姓男子上月25日帶4歲兒子輕生，葉男26日醒來，發現兒子已死亡，27日晚他再次輕生，並打電話向消防局求救，消防救護員抵達後，發現葉姓男童已死亡，將葉男送醫急救，警方在屋內發現輕生跡象，台中市警五分局昨晚依殺人罪將葉男移送，法官今天上午向法院聲請羈押，法官認所涉五年以上重罪，有逃亡之餘，依殺人罪裁定羈押。

台中市消防局27日晚間獲報，北屯區文心路四段某大樓有人需要送醫，消防分隊派救護車到場，屋內4歲的葉姓男童躺在床上明顯死亡，41歲葉男意識清醒，客廳有一瓶除草劑，少了50毫升，葉自稱有飲用，被送往醫院急救，經診斷食道輕微灼傷。目前仍在醫院治療中。

市警五分局查出，葉男與妻子分居，他表示25日在住處攜子尋短，隔天一覺醒來自己沒死，但兒子已經死亡。27日晚再度想不開，但受不了打電話向消防隊求助。警方在葉男住處浴室發現輕生跡象。報請台中地檢署相驗，檢察官於昨天解剖驗屍。

鄰居表示，葉男擔任工廠技術人員，原本收入不錯，但受疫情影響收入減少，且葉罹有憂鬱症因而帶子輕生，沒想到攜子輕生他獨活愛子卻死亡，他又再度輕生，但痛苦難耐打119獲救。檢察官認葉涉殺子重大，所犯是五年以上重罪，今天上午向法院聲請羈押，由法官開羈押庭審理，審後依殺人罪裁定羈押。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

殺人 檢察官 台中市

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