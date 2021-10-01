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信合社宣導反詐騙 遇上被騙的阿嬤 警攔阻守住79萬

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市警察局第四分局中山派出所所長古家銘、警員鄭雍曄，昨天下午前往第一信用合作社進行反詐騙宣導時，當場撞見一名老婦接獲假姪女來電，聲稱支票尬不過誘騙匯款79萬救急。員警當場攔下勸阻，保住阿嬤的積蓄。

第四分局中山派出所日前才與基隆第二信用合作社行員聯手，成功攔阻一起假藉姪女名義詐騙老婦人匯款案件，昨天下午1時，正當所長古家銘、警員鄭雍曄前往基隆第一信用合作社進行反詐騙聯繫及宣導時，當場又遇到假姪女的詐騙案，懷疑可能是同一集團。

警方說，這名年近七旬阿嬤，見所長趨前關懷詢問時，同樣欲言又止、支支吾吾地表示，稍早接獲其「姪女」來電，稱在外做生意，臨時支票尬不過來，資金周轉困難，急需79萬元救急，並給她匯款帳號，還要求她不要讓其他人知道。

所長一聽與之前詐騙案件說詞如出一轍，苦勸老婦人聯繫與反覆查證確認詐騙案件，成功攔阻保住婦人存款。

第四分局呼籲民眾，近來頻傳假藉親友身分詐騙被害人匯款案件，請民眾接獲來電、訊息要求匯款等情況，務必冷靜查證，可撥打165反詐騙諮詢專線、110報案專線或至鄰近派出所尋求協助。

警信合社宣導反詐騙，當場撞見阿嬤被假姪女騙要匯79萬。記者游明煌／翻攝
警信合社宣導反詐騙，當場撞見阿嬤被假姪女騙要匯79萬。記者游明煌／翻攝

詐騙 基隆 信用

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