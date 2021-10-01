信合社宣導反詐騙 遇上被騙的阿嬤 警攔阻守住79萬

基隆市警察局第四分局中山派出所所長古家銘、警員鄭雍曄，昨天下午前往第一信用合作社進行反詐騙宣導時，當場撞見一名老婦接獲假姪女來電，聲稱支票尬不過誘騙匯款79萬救急。員警當場攔下勸阻，保住阿嬤的積蓄。

第四分局中山派出所日前才與基隆第二信用合作社行員聯手，成功攔阻一起假藉姪女名義詐騙老婦人匯款案件，昨天下午1時，正當所長古家銘、警員鄭雍曄前往基隆第一信用合作社進行反詐騙聯繫及宣導時，當場又遇到假姪女的詐騙案，懷疑可能是同一集團。

警方說，這名年近七旬阿嬤，見所長趨前關懷詢問時，同樣欲言又止、支支吾吾地表示，稍早接獲其「姪女」來電，稱在外做生意，臨時支票尬不過來，資金周轉困難，急需79萬元救急，並給她匯款帳號，還要求她不要讓其他人知道。

所長一聽與之前詐騙案件說詞如出一轍，苦勸老婦人聯繫與反覆查證確認詐騙案件，成功攔阻保住婦人存款。