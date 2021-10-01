北市警統計常見詐騙案 投資靈骨塔虛擬貨幣最多
台北市刑警大隊今天表示，統計北市1月至8月詐騙案，以假投資真詐欺發生案件數最多，像長輩常遇兜售靈骨塔詐騙案，年輕族群以投資虛擬貨幣為主，呼籲投資前小心謹慎。
台北市警察局刑警大隊指出，分析投資靈骨塔詐騙話術，歹徒會針對已買靈骨塔等殯葬商品卻遭套牢的民眾，佯稱找到買家，提及要預付手續費、加購升級套裝組合、提升買氣或補繳稅金等為由，讓被害人投入大筆資金。
至於投資虛擬貨幣詐騙話術，歹徒會先在網路廣告投放保證獲利、穩賺不賠等訊息，再利用聊天取得被害人信任後，營造不斷獲利假象，且初期會提供小額獲利金，當被害人發現對方帳號異常或投資平台關閉等狀況時，才知遭詐騙。
台北市一名48歲計程車司機透過交友App結識一名自稱為女性的網友，兩人私下改用通訊軟體聯繫，女網友取得司機信任後，推薦買虛擬貨幣及參與投資平台推出挖礦機計畫，司機陸續投入約新台幣470萬元。
警方說，當被害司機想提領現金時，投資平台客服卻稱要通過高級認證，事後還傳送金融監督管理委員會假公文告知被害人涉嫌洗錢，被害人向金管會求證，才驚覺遭詐騙。
市刑大呼籲，若遇網友提及穩賺不賠等字句，通常是詐騙話術，有任何疑問可打165反詐騙專線諮詢。
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