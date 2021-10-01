影／台南警民合作 當場逮捕闖空門現行犯

警方調查，林姓竊嫌在幾日前就曾至該處附近探頭探腦，詭異舉動早引起住戶注意並互相通報有可疑男子出没。記者邵心杰／翻攝 「作賊還囂張…」台南市警第三分局長安派出所前天凌晨獲報，安南區長溪路段一處集合式透天住宅有小偷，長安、和順派出所警網馳往報案地址，當場發現住戶正與30歲林姓竊嫌拉扯，警方馬上將他上銬逮捕，經清查林嫌共計侵入4間住宅行竊，他也坦承犯行，且尿液初篩結果呈K他命陽性反應，警方依竊盜罪、毒品危害防治條例送辦。

據調查，林姓竊嫌在幾日前就曾至該處附近探頭探腦，詭異舉動早引起住戶注意並互相通報有可疑男子出没，未料，前天深夜，他頭戴黑色鴨舌帽、黑色手套至該集合式透天住宅行竊時，手電筒的亮光引起住戶注意。

當住戶發現他逐一開啟每間透天住宅車庫小門，進入搜尋物品時，當時人在樓上住戶立即衝下樓奮勇將他拉住，並呼叫其他住戶幫忙，由其他住戶報警請求協助。

警方獲報後，也火速趕抵現場，與住戶合力將他逮捕， 「作賊還囂張…」，林嫌還以一副不以為然，直呼「扣起來沒要緊」回應。據清查，經清查林嫌共計侵入4間住宅行竊，所幸當場被逮捕，未釀重大財損，警方正擴大清查他有無涉及他案。