影／台南警民合作 當場逮捕闖空門現行犯
「作賊還囂張…」台南市警第三分局長安派出所前天凌晨獲報，安南區長溪路段一處集合式透天住宅有小偷，長安、和順派出所警網馳往報案地址，當場發現住戶正與30歲林姓竊嫌拉扯，警方馬上將他上銬逮捕，經清查林嫌共計侵入4間住宅行竊，他也坦承犯行，且尿液初篩結果呈K他命陽性反應，警方依竊盜罪、毒品危害防治條例送辦。
據調查，林姓竊嫌在幾日前就曾至該處附近探頭探腦，詭異舉動早引起住戶注意並互相通報有可疑男子出没，未料，前天深夜，他頭戴黑色鴨舌帽、黑色手套至該集合式透天住宅行竊時，手電筒的亮光引起住戶注意。
當住戶發現他逐一開啟每間透天住宅車庫小門，進入搜尋物品時，當時人在樓上住戶立即衝下樓奮勇將他拉住，並呼叫其他住戶幫忙，由其他住戶報警請求協助。
警方獲報後，也火速趕抵現場，與住戶合力將他逮捕， 「作賊還囂張…」，林嫌還以一副不以為然，直呼「扣起來沒要緊」回應。據清查，經清查林嫌共計侵入4間住宅行竊，所幸當場被逮捕，未釀重大財損，警方正擴大清查他有無涉及他案。
台南市警三分局表示，社區居民發揮守望相助精神，才未讓竊嫌得手，這種互助的表現值得讚許。另提醒民眾可加裝防盜系統或監錄設備，增加安全性，並降低有心人士可能侵入機會，警方也會持續針對轄區治安要點加強巡邏，避免治安事故發生。
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