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漁獲糾紛談判不成男腹部遭開槍命危 行兇男聲押禁見
台南市33歲張姓男子和45歲楊姓男子長期因漁獲及漁具失竊引糾紛，前晚相約在七股區永吉國姓橋下馬路旁空地，找共同的蘇姓友人見證談判，因一言不合，楊男同行的25歲謝姓嫌犯涉持土製鋼管槍朝右腹部近距離射擊 ，張男傷勢嚴重有生命危險。經檢方複訊後，認謝男涉犯殺人重罪，有逃亡及勾串證人之虞，聲請羈押禁見，另在場的楊男則以3萬元交保候傳。
台南市七股區永吉國姓橋下馬路旁空地前晚11點傳出槍響，張男右腹部遭受槍傷，由其友人駕駛自小客車送到土城消防隊，尋求協助救護車接運至永康奇美醫院急救。謝嫌昨天中午已到佳里警分局投案。
佳里警分局前晚獲報後，立即派員封鎖現場進行採證及訪查，據調查，張男和楊男長期因漁獲及漁具失竊引糾紛，前晚相約找共同的蘇姓友人見證談判，因一言不合，楊男同行的謝姓嫌犯涉持土製鋼管槍朝張的右腹部射擊 ，因近距離中彈且是散彈，張男傷勢嚴重有生命危險。
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