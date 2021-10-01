快訊

81校「名單外」學習歷程檔案也不見？ 教育部澄清

花蓮漫波飯店倒塌前2秒在現場 失聯機車騎士找到了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

漁獲糾紛談判不成男腹部遭開槍命危 行兇男聲押禁見

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市33歲張姓男子和45歲楊姓男子長期因漁獲及漁具失竊引糾紛，前晚相約在七股區永吉國姓橋下馬路旁空地，找共同的蘇姓友人見證談判，因一言不合，楊男同行的25歲謝姓嫌犯涉持土製鋼管槍朝右腹部近距離射擊 ，張男傷勢嚴重有生命危險。經檢方複訊後，認謝男涉犯殺人重罪，有逃亡及勾串證人之虞，聲請羈押禁見，另在場的楊男則以3萬元交保候傳。

台南市七股區永吉國姓橋下馬路旁空地前晚11點傳出槍響，張男右腹部遭受槍傷，由其友人駕駛自小客車送到土城消防隊，尋求協助救護車接運至永康奇美醫院急救。謝嫌昨天中午已到佳里警分局投案。

佳里警分局前晚獲報後，立即派員封鎖現場進行採證及訪查，據調查，張男和楊男長期因漁獲及漁具失竊引糾紛，前晚相約找共同的蘇姓友人見證談判，因一言不合，楊男同行的謝姓嫌犯涉持土製鋼管槍朝張的右腹部射擊 ，因近距離中彈且是散彈，張男傷勢嚴重有生命危險。

佳里警分局前晚獲報後，立即派員封鎖現場進行採證及訪查，釐清槍擊案事發經過。圖／本報翻攝照
佳里警分局前晚獲報後，立即派員封鎖現場進行採證及訪查，釐清槍擊案事發經過。圖／本報翻攝照

台南 救護車

延伸閱讀

涉勞動基金內線交易 台股基金操盤手等3人聲押禁見

違規男拒捕近距離開槍射警 檢起訴殺人未遂求刑15年

《Roblox》玩家神還原《魷魚遊戲》關卡 123木頭人敢亂動就開槍！

高雄22歲女開槍輕生 警追死因與槍枝來源

相關新聞

狠母生了不管 產嬰隔天落跑被起訴遺棄

41歲施女今年2月27日在新北市亞東醫院內生下一名女嬰，卻在隔天拋下女嬰、逕自離開醫院，院方三天後報警處理，新北地檢署依...

台南七股燈塔海堤驚見男性遺體 3天前通報失聯

海巡署南部分署第11岸巡隊北堤安檢所海巡人員今天清晨6點許執行巡邏灘岸搜索時，在七股燈塔岸際發現疑似遺體，緊急派員前往現...

金門海洋藝術季裝飾燈具遭竊 警方漏夜偵辦宣布破案

金門縣「2021金色寧境海洋藝術季」即將於10月登場，但策展團隊在昨天下午卻發現照明燈具「無故失蹤」，且遭惡意剪斷，隨即...

賣靈骨塔反被推銷 阿婆被騙2千多萬元

台北市警察局統計今年1至8月詐欺案件，發現以假投資詐欺案類最大宗，詐騙集團以標榜「快速回本、保證獲利、穩賺不賠」等話術誘...

台中暗夜火警騎樓堆滿回收物 里長：勸很多次了

台中南區美村路今晨發生一起住宅火警，火勢大到向一旁連棟住宅延燒，警消目前初判起火點在一樓，疑似是電視後方插座電線走火導致...

西濱台中段車停路肩 遭聯結車追撞BMW駕駛昏迷

台61線西濱快速道路發生重大事故！白男駕駛BMW疑似故障，車輛停在外側路肩，卻遭後方聯結車追撞，造成70歲白男傷重昏迷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。