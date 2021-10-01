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鴛鴦盜網路客製化接農產品訂單 埤頭炸彈媽前銷贓

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

臉書經常出現小農自售農產品的貼文，彰化縣吳姓男子與施姓女友先挑選要下手的農園，觀察作物何時成熟，然後在臉書以低於市價一半PO文接受下訂，用「網路下訂，客製化偷竊」手法先後偷摘農產品並順利銷贓6次，警方根據受害農民報案，在鄰近農園埋伏，逮捕吳姓情侶檔，今天移送彰化地檢署偵辦。

警方調查，吳姓情侶檔（吳男48歲，施女55歲）落網後表示，8月初大雨過後，農作物受損嚴重，蔬果價格飆漲，他們開始注意還有農作物的農園，蔬果何時成熟，挑選可以下手的標的地，然後以個人臉書名義，大頭照是戴遮陽帽小農模樣，在「埤頭人大小事」地方社團貼文接受下訂，次次都順利接受網友訂單。

他們不但在臉書說明農產品的風味吸引訂購，還加碼行銷，買A送1項農產品，根據網友訂單總數量，到農園偷採香蕉、青蔥、酪梨、苦瓜、紅龍果，價格是市價的一半，例如青蔥一包半台斤，市價80至100元，吳姓鴛鴦大盜只賣50元，又例如苦瓜品質中等的市價每台斤50元至60元，吳姓鴛鴦大盜賣三條100元（約2台斤），交貨地點竟是埤頭鄉信仰中心合興宮，在炸彈媽面前賣贓貨，因客製化偷竊，每次銷贓都完售。

受害的農民一早到農園，發現當天要採收的農作物不翼而飛，氣得報警，北斗警分局報請彰化地方檢察署廖偉志檢察官指揮偵辦，調閱遭竊農園周邊的路邊監視錄影畫面，發現吳姓男子與施姓女子共乘一輛機車空手到農園，離去時帶一袋東西離去，涉嫌重大，於是到臉書查看他們接受下訂的農產品，兵分多路埋伏，昨天凌晨逮捕已偷摘淨重100台斤的苦瓜3大包。

吳姓情侶檔被逮後，供稱偷竊苦瓜之外，另到埤頭地區偷其它農產品，合計作案6件，農產品都在合興宮面交下訂的網友。

北斗警分局表示，網路買賣難以分辨貨品來源，網友下訂前應多留意品項、價格、產品製作與生產的地點，這樁「網路下訂，客製化偷竊」案件的購買人不知道買的是贓物，但價格明顯低於市價，而且販售人一定無法清楚交代農園，籲請民眾勿貪便宜以免觸法。

吳男與施工在「埤頭人大小事」貼文接受下訂。圖／北斗警分局提供
吳男與施工在「埤頭人大小事」貼文接受下訂。圖／北斗警分局提供
凡走過必留下痕跡，錄影監視畫面錄下吳男與施女共乘機車，拿著剛偷採的贓物（農產品）離去。圖／民眾提供
凡走過必留下痕跡，錄影監視畫面錄下吳男與施女共乘機車，拿著剛偷採的贓物（農產品）離去。圖／民眾提供

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