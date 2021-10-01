疑妻與人有曖昧怒燒倉庫害死2犬 動保法送辦最重關2年

新北市雙溪區上月初某農舍遭人縱火，雖沒有人員傷亡但導致農舍內2家犬死亡，動保處已將涉嫌人李姓男子依違反動物保護法故意傷害致動物死亡函送基隆地檢署偵辦，可處最高2年以下有期徒刑，併科200萬元以下罰金。

新北市雙溪區李姓男子因懷疑前妻與其他男子曖昧，怒火中燒，多次騷擾男子及其家人道歉未果，上月3日凌晨涉嫌放火燒男子父親農舍洩憤，損失至少400萬元，所幸當時沒有人在裡面。李男縱火後變裝逃往板橋再到萬華，上月7日凌晨被瑞芳警方逮捕，依縱火、妨害自由等罪嫌送辦，法官收押禁見。

新北市動保處今天指出，雙溪區9月初發生的農舍遭人潑油縱火案，除導致農舍及屋內機具全毀，屋內飼養2隻狗並無逃出，當場死於火場內。

動保處表示，因個人情緒問題造成2隻狗喪失寶貴生命，行徑惡劣，籲檢方應加重刑責，杜絕虐待動物情事再發生。

動保處長楊淑方說，依動物保護法第25條規定，任何人不得宰殺或故意傷害動物，如導致肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元至200萬元罰金。