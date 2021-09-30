貨車捆繩斷裂 土城台65線酒瓶碎片散落30公尺
今下午兩點四十分，新北市土城區65線引道處（往國道方向），一曳引車轉彎時，因捆繩斷裂，導致車上滿載的啤酒玻璃瓶掉落，碎落一地，長度約30公尺。土城警分局獲報後，到場管制交通，並通知中和工務段清潔隊到場處理。交通分隊將依法對貨車駕駛開罰。
警方於下午兩點四十分左右獲報，土城區65線引道處有貨物掉落，疑似為酒瓶，滿地都是酒瓶碎片。
據了解，陳姓男子駕駛營業曳引車由城林橋上台65引道往國道方向，行至引道轉彎處時，疑因捆繩斷裂，導致車上的啤酒玻璃瓶散落在引道處，範圍長約30公尺。
警方到場管制交通，幸無造成任何意外，並通知中和工務段清潔隊到場處理。交通分隊後續也依道路交通管理處罰條例33條告發，可處新台幣3000元至6000元。警方呼籲，用路人行車前應確實做好車輛安全檢查，載運貨物也應確實綁紮牢固，避免行車間掉落物品，危害用路人安全。
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