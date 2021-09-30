貨車捆繩斷裂 土城台65線酒瓶碎片散落30公尺

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

今下午兩點四十分，新北市土城區65線引道處（往國道方向），一曳引車轉彎時，因捆繩斷裂，導致車上滿載的啤酒玻璃瓶掉落，碎落一地，長度約30公尺。土城警分局獲報後，到場管制交通，並通知中和工務段清潔隊到場處理。交通分隊將依法對貨車駕駛開罰。

警方於下午兩點四十分左右獲報，土城區65線引道處有貨物掉落，疑似為酒瓶，滿地都是酒瓶碎片。

據了解，陳姓男子駕駛營業曳引車由城林橋上台65引道往國道方向，行至引道轉彎處時，疑因捆繩斷裂，導致車上的啤酒玻璃瓶散落在引道處，範圍長約30公尺。

警方到場管制交通，幸無造成任何意外，並通知中和工務段清潔隊到場處理。交通分隊後續也依道路交通管理處罰條例33條告發，可處新台幣3000元至6000元。警方呼籲，用路人行車前應確實做好車輛安全檢查，載運貨物也應確實綁紮牢固，避免行車間掉落物品，危害用路人安全。

土城65線上，一台曳引車疑似捆繩斷裂，酒瓶碎片散落長30公尺。記者王怡蓁／翻攝
土城65線上，一台曳引車疑似捆繩斷裂，酒瓶碎片散落長30公尺。記者王怡蓁／翻攝
土城65線上，一台曳引車疑似捆繩斷裂，酒瓶碎片散落長30公尺。記者王怡蓁／翻攝
土城65線上，一台曳引車疑似捆繩斷裂，酒瓶碎片散落長30公尺。記者王怡蓁／翻攝

國道

延伸閱讀

柿子挑軟吃？金城自救會抗議萬大二期截直取彎避溝通

新北土城、永和2社宅將完工 預計明年招租

新北土城、林口招商說明會9/28登場

土城某公司員工確診 曾到淡水家樂福及搭乘板南線　

相關新聞

影／新北蘆洲槍擊案嫌犯 遭北市警查毒逮到人

34歲陳姓男子疑似與30歲謝男有幫派糾紛，昨晚6時許持槍前往新北市蘆洲區和平路尋仇。陳男持槍朝謝男門口開了一槍後離去，蘆...

桃園大溪及平鎮分別傳出火警 幸無人受傷

桃園市大溪、平鎮區今天晚上7點至8點分別發生工廠、廢棄車資源回收場火警，所幸無人受傷，兩場火警火勢都在不到1小時內獲控制...

「我只是睡著了啦！」防疫旅館房客失聯烏龍一場

位於台中市西區的一家防疫旅館，今日中午驚傳一名葉姓房客失聯，敲門或撥電話都聯繫不上，旅館業者擔心有狀況發生，便立即通報警...

貨車捆繩斷裂 土城台65線酒瓶碎片散落30公尺

今下午兩點四十分，新北市土城區65線引道處（往國道方向），一曳引車轉彎時，因捆繩斷裂，導致車上滿載的啤酒玻璃瓶掉落，碎落...

高雄台88線大貨車自撞分隔島 駕駛輕傷車流回堵

高雄市台88線西向3K處，今天晚上9點多發生一起大貨車自撞分隔島案件，後方車流嚴重受阻，到深夜仍處於壅塞狀態。警消獲報到...

消防救護員救人遭攻擊 全身都擦挫傷決提告

屏東縣才發生震驚社會的挖眼案，新竹縣竹東鎮今天清晨則發生一起男子攻擊消防救護員的案件，施暴男子被民眾通報倒臥公園，沒想到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。