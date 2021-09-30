駕駛違停卻感謝警方「拖吊」 竟是出自這原因
基隆市警局交通隊警員駕駛拖吊車出勤途中，在萬瑞快速道路發現火燒車，立即下車協助車主撲滅火勢，並將事故車輛移置平面道路，避免後方來車追撞；車主為此減少危險，再三感謝警方協助。
基隆市警察局今天表示，交通隊警29日駕駛拖吊車出勤，準備前往暖暖區碇內街，拖吊民眾檢舉的違停車輛。下午3點40分左右行經台62線往基隆方向指標3K的地方，看到一輛銀色休旅車停在路邊，引擎冒煙，駕駛人已下車，隨即停車協助車主滅火。
車主向警員說，會聯絡「道路救援」調派拖吊車來拖車，但警員認為事故車停放路邊，有可能引發事故，因此先將車子拖吊到大埔交流道出口的平面道路，等待民間拖吊車接手。
警方初步瞭解，車主因察覺車輛引擎異常，正想開往保養廠檢查原因，沒想到開到半路，發現引擎室開始冒煙起火，急忙停靠路邊，下車避難。千鈞一髮之際，剛好交通隊拖吊車經過發現，獲得警察適時伸出援手，覺得很幸運，也感謝警員熱心幫忙。
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