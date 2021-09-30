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影／旁人緊張她不知危險...鐵軌上停等紅燈 還滑手機

聯合報 / 記者 陳筠青／即時報導

「這位大姐，妳把車停在這裡，不奇怪嗎？」有網友在「爆料公社」PO出一段影片並且發文，指出9月28日上午，嘉義市縱貫鐵路、宏仁女中平交道上，有一名女騎士在停等紅燈時，居然就把機車停在鐵軌上，而且還在滑手機，讓人替她捏把冷汗！

PO文網友還溫馨提醒：「拜託停車時注意一下四周啊！前後路人都跟妳比劃叫妳快離開，妳還在平交道上滑啊滑看手機...不就剛好沒火車來，不然我看4支柵欄都放下來了，妳還在裡面吧…！」網友看完影片也紛紛留言表示：「這比三寶還天...到底是怎麼拿到駕照的啦!!」、「若此時柵欄放下來，她會不會瞬間人生跑馬燈？」、「太誇張！警察應該要截取監視器畫面開單」、「這可開2條，騎車等紅燈用手機，無故停在平交道」、「她是停在鐵軌上，所以是罰3萬4，吊扣駕照1年」、「已檢舉了，下次她就不敢了」！

有民眾在「爆料公社」PO出一段影片並且發文，指出9月28日上午，嘉義市縱貫鐵路、宏仁女中平交道上，有一名女騎士在停等紅燈時，居然就把機車停在鐵軌上，而且還在滑手機，讓人替她捏把冷汗！圖／翻攝「爆料公社」
有民眾在「爆料公社」PO出一段影片並且發文，指出9月28日上午，嘉義市縱貫鐵路、宏仁女中平交道上，有一名女騎士在停等紅燈時，居然就把機車停在鐵軌上，而且還在滑手機，讓人替她捏把冷汗！圖／翻攝「爆料公社」

駕照 爆料公社

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