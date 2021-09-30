網紅孫生IG寫「真的封城」散佈謠言 法院開鍘了

YouTuber團體「反骨男孩」成員孫生，在中央流行疫情指揮中心宣布雙北提升至第3級防疫後，在Instagram限時動態撰寫「真的封城了」遭依照社會秩序維護法送辦，士林地方法院簡易庭裁定，孫生散佈謠言，足以影響公共安寧，處罰鍰8千元。

裁定指出，本名余孫生的網紅孫生在今年5月15日下午2時許，在IG限時動態上張貼「第三級防疫警戒、地點台北市、新北市、時間5/15~5/28 」圖片，雖與事實相符，但所撰寫「真的封城了」等文字非事實，如民眾誤信謠言，將不信任指揮中心發布訊息、不配合防疫措施，更將影響疫情控制，足以影響公共安寧。

孫生辯稱，第一次看到進到三級警戒，看到新聞時覺得疫情嚴重，且新聞媒體標題都寫「恐封城」、「不排除封城」當下不知道第三級、第四級、封城是什麼意思，就直接分享動態，想提醒粉絲做好防疫措施，保護自己也保護別人，完全沒有想要散布謠言，且公司窗口看到表示可能會引發爭議「我就自己刪除」

法官認為，孫生IG帳號粉絲人數多達39萬4000，且以公眾人物自居，發言應更謹慎，且行為時年滿28歲，無不知之理，將媒體報導「恐封城」、「不排除封城」等預測文字，竟逕改以「真的封城了」行為違反社會秩序維護法第63條第1 項第5 款散佈謠言，足以影響公共安寧，處罰鍰8千元。可抗告。