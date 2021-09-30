台南傳槍響！雙方人馬國聖橋下談判不成 一人中彈搶救中

台南市七股區永吉國姓橋下馬路旁空地昨晚11點許傳出槍案，一名張姓男子（33歲）右腹部遭受槍傷，由其友人駕駛自小客車送到土城消防隊，尋求協助救護車接運至永康奇美醫院急救中。謝姓嫌犯（25歲）中午已到佳里警分局投案，正偵詢釐清案情中。

佳里警分局昨晚獲報後，立即派員封鎖現場進行採證及訪查，初步瞭解張姓男子和楊姓男子（45歲）雙方長期因漁獲及漁具失竊引糾紛，昨晚相約找共同的蘇姓友人見證談判，因一言不合，楊姓男子同行的謝姓嫌犯持土製鋼管槍朝右腹部射擊 ，因近距離中彈且是散彈，被害人傷勢嚴重有生命危險。

警方查知嫌犯身分後，除積極追緝外，並採堅壁清野策略，立即斷絕可能資助之管道，嫌犯自知法網難逃，中午投案，正接受偵詢釐清案情中。檢察官指示偵訊後相干人員一併移送台南地檢署複訊。