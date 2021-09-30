痛心祖墳遭偷倒大量廢棄物 報警調監視器抓2嫌

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市黃姓男子2周前發現，位在觀音區玉林路的祖先墳墓周邊及進出墳墓小路，突遭不明人士偷倒大量廢棄物，一大堆垃圾廢棄物棄置在祖墳旁邊，黃男家族不滿報案，警方擴大調閱周邊監視器過濾楊姓、余姓男子人車可疑，兩人昨天到案說明，看到警方證據後坦承犯行，警方今天將兩人依廢棄物清理法函送桃園地檢署偵辦。

黃姓男子本月17日報案指出，他家族在觀音區玉林路偏遠的祖先墳墓附近、進出墓地小路，出現大量廢棄物散落、堆置，如同小山堆，造成祖先墳墓地遭到垃圾廢棄物汙染，家族十分痛心，要求將嫌犯繩之以法。警方會同桃園市環保局人員現場查看，發現小路到墳墓地沿線堆積遭人偷倒的垃圾廢棄物，汙染環境嚴重。

大園警方表示，該墳墓地點偏僻，周遭沒有監視器，何時遭人偷倒不明，警方組成專案小組調查，為查出偷倒源頭，員警擴大調閱周邊3公里之外監視器，經2周過濾幾十輛可疑車輛及車主追查，發現大貨車楊姓車主（64歲）涉嫌重大。

楊男到案說明，他推稱該大貨車已在8月中旬讓渡余男（48歲），並辯稱不知道亂倒垃圾廢棄物棄置行為、不知道廢棄物來源。警方通知余男到案說明，余男坦承傾倒廢棄物、並稱，傾倒該廢棄物是楊男讓渡車輛的附帶條件。楊因此坦承犯行，警方訊後將楊姓、余姓2男依違反廢棄物清理法罪嫌函送檢方偵辦。

桃園市黃姓男子觀音區祖先墳墓周邊及小路遭人偷倒大量廢棄物汙染，警方查獲兩人函送法辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市黃姓男子觀音區祖先墳墓周邊及小路遭人偷倒大量廢棄物汙染，警方查獲兩人函送法辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市黃姓男子觀音區祖先墳墓周邊及小路遭人偷倒大量廢棄物汙染，警方查獲兩人函送法辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市黃姓男子觀音區祖先墳墓周邊及小路遭人偷倒大量廢棄物汙染，警方查獲兩人函送法辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市黃姓男子觀音區祖先墳墓周邊及小路遭人偷倒大量廢棄物汙染，警方查獲兩人函送法辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市黃姓男子觀音區祖先墳墓周邊及小路遭人偷倒大量廢棄物汙染，警方查獲兩人函送法辦。記者曾增勳／翻攝

廢棄物 桃園 監視器

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