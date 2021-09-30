痛心祖墳遭偷倒大量廢棄物 報警調監視器抓2嫌
桃園市黃姓男子2周前發現，位在觀音區玉林路的祖先墳墓周邊及進出墳墓小路，突遭不明人士偷倒大量廢棄物，一大堆垃圾廢棄物棄置在祖墳旁邊，黃男家族不滿報案，警方擴大調閱周邊監視器過濾楊姓、余姓男子人車可疑，兩人昨天到案說明，看到警方證據後坦承犯行，警方今天將兩人依廢棄物清理法函送桃園地檢署偵辦。
黃姓男子本月17日報案指出，他家族在觀音區玉林路偏遠的祖先墳墓附近、進出墓地小路，出現大量廢棄物散落、堆置，如同小山堆，造成祖先墳墓地遭到垃圾廢棄物汙染，家族十分痛心，要求將嫌犯繩之以法。警方會同桃園市環保局人員現場查看，發現小路到墳墓地沿線堆積遭人偷倒的垃圾廢棄物，汙染環境嚴重。
大園警方表示，該墳墓地點偏僻，周遭沒有監視器，何時遭人偷倒不明，警方組成專案小組調查，為查出偷倒源頭，員警擴大調閱周邊3公里之外監視器，經2周過濾幾十輛可疑車輛及車主追查，發現大貨車楊姓車主（64歲）涉嫌重大。
楊男到案說明，他推稱該大貨車已在8月中旬讓渡余男（48歲），並辯稱不知道亂倒垃圾廢棄物棄置行為、不知道廢棄物來源。警方通知余男到案說明，余男坦承傾倒廢棄物、並稱，傾倒該廢棄物是楊男讓渡車輛的附帶條件。楊因此坦承犯行，警方訊後將楊姓、余姓2男依違反廢棄物清理法罪嫌函送檢方偵辦。
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